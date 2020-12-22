Покажут детишкам по телевизору Губернаторскую елку - 2021 в Новосибирской области

Обеспечить организацию и проведение 30, 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года Губернаторской новогодней ёлки для детей из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в формате телевизионной программы должны министерства культуры и образования региона.

Подробная информация о проведении в Новосибирской области Губернаторской ёлки будет представлена в течение недели

Губернаторская ёлка для детей в 2020 году в Новосибирской области пройдет в формате телевизионной программы. Соответствующее постановление № 242 «Об организации Губернаторской новогодней ёлки» подписал глава региона Андрей Травников. Мероприятие проводится в целях поощрения детей в Новосибирской области, стимулирования их интеллектуального, художественно-эстетического и духовно-нравственного развития.

Постановление предусматривает создание организационного комитета по подготовке и проведению Губернаторской ёлки и утверждает его состав.

Обеспечить организацию и проведение 30, 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года Губернаторской новогодней ёлки для детей из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в формате телевизионной программы должны министерства культуры и образования региона, департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области во взаимодействии с государственным областным автономным учреждением культуры «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» и региональным государственным автономным учреждением культуры «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».

Контроль за исполнением постановления возлагается на заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

Подробная информация о проведении в Новосибирской области Губернаторской ёлки будет представлена в течение недели в рамках специальной пресс-конференции.

Источник: Правительство НСО