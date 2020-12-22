Как прошла встреча губернатора Травникова с новым Генконсулом ФРГ Берндом Финке

Губернатор приветствовал господина Генерального консула, подчеркнув, что Новосибирская область – гостеприимный регион

Главе Новосибирской области официально представили нового Генерального консула Федеративной Республики Германия в городе Новосибирске господина Бернда Финке. Губернатор и Генеральный консул обсудили актуальные аспекты и перспективы взаимовыгодного межрегионального и межгосударственного сотрудничества. Встреча состоялась в Правительстве Новосибирской области.

Губернатор приветствовал господина Генерального консула, подчеркнув, что Новосибирская область – гостеприимный регион, максимально открытый для межрегиональных и международных связей в различных сферах деятельности, в первую очередь – в экономике, науке и образовании. Андрей Травников выразил готовность, опираясь на лучшие традиции взаимоотношений Новосибирской области и Федеративной Республики Германия, продолжать всесторонне укреплять и развивать взаимовыгодные связи.

Г-н Бернд Финке напомнил, что у новосибирского консульства большой консульский округ – Сибирь и Дальний Восток. Основными направлениями деятельности генконсульства ФРГ сегодня являются экономика, инвестиции, политика в сфере климата и культура.

Для справки

По итогам 2019 года, Германия традиционно вошла в число стран-лидеров по товарообороту с Новосибирской областью. Доля Германии во внешнеторговом обороте нашего региона составила 7,4%, доля в экспорте – 12,2%, в импорте – 2,2%.

По итогам девяти месяцев 2020 года, Германия заняла четвёртое место среди стран – основных партнёров Новосибирской области по внешнеторговому обороту. При этом, во внешней торговле с Германией по причине ограничительных мер из-за пандемии коронавируса произошёл спад.

Основу новосибирского экспорта в Германию за период с января по сентябрь 2020 года составили поставки минерального топлива, продуктов неорганической химии, электрических машин и оборудования, оптических инструментов и аппаратов, а также древесины.

Из Германии в Новосибирскую область в январе-сентябре 2020 года ввозили котлы, оборудование и механические устройства, пластмассы и изделия из них, фармацевтическую продукцию, оптические инструменты и аппараты, электрические машины и оборудование, изделия из чёрных металлов.

Источник: Правительство НСО