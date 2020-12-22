Отчитались о массовом подключении соцобъектов к интернету в Новосибирской области

Создаваемая инфраструктура позволяет развивать цифровые сервисы на сельских территориях

В Новосибирской области в 2020 году к сети Интернет подключено 562 социально значимых объекта – это на 70 объектов, или на 14,2% больше, чем было запланировано в начале года.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов подчеркнул, что подключение к высокоскоростному интернету социально-значимых объектов – одна из основных задач цифровой трансформации региона. Создаваемая инфраструктура позволяет развивать цифровые сервисы на сельских территориях и открывает для сельских жителей возможность для их активного использования.

Как прокомментировали в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, работа по подключению к сети Интернет ведется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2020 году удалось перевыполнить план подключений, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и вынужденную корректировку плана поэтапного подключения в связи с отсутствием технической готовности ряда помещений ввиду ограничений для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

До 1 декабря текущего года 562 социально значимых объекта региона были обеспечены высокоскоростным интернетом. В их числе 51 школа, 281 фельдшерско-акушерский пункт, 56 пожарных частей и постов, 25 органов местного самоуправления и 149 участковых пунктов полиции региона.

Поэтапный план подключения на период с 2019 по 2021 годы включает всего 1605 объектов и выполнен уже на 60 процентов. До конца 2021 года к интернету будут подключены еще 643 социально значимых объекта, расположенных в населенных пунктах Новосибирской области численностью от 100 жителей.

Для справки

Национальная программа «Цифровая экономика» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт программы в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ключевые цели национальной программы – увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

Источник: Правительство НСО