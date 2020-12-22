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Одним ударом ножа избавилась от бывшего мужа пьяная жительница Новосибирской области

14:14 22.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Осознав содеянное, женщина сама вызвала скорую помощь и полицию.

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Женщина сама вызвала скорую помощь и полицию

Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы села Филиппово Ордынского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 20 декабря 2020 года в дневное время подвыпивший 36-летний мужчина пришел домой и стал высказывать претензии своей бывшей супруге, с которой они проживали совместно. В ходе скандала потерпевший ударил подозреваемую по лицу. Женщина, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения, возмутилась, взяла нож и нанесла мужчине один удар в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Осознав содеянное, женщина сама вызвала скорую помощь и полицию. Стоит отметить, что потерпевший злоупотреблял спиртными напитками, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в семье периодически происходили скандалы и драки.

В настоящий момент подозреваемая задержана и дала признательные показания. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу в настоящее время выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы потерпевшему и подозреваемой, устанавливаются причины и условия совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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