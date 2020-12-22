«Новые люди» в Новосибирске начали реализацию своих первых проектов

Партия «Новые люди» провела опрос жителей Новосибирской области, чтобы выяснить, какие социальные проекты нужны в регионе больше всего.

Сейчас в партии «Новые люди» созданы 10 федеральных комитетов

В ноябре активисты партии проинтервьюировали более 200 жителей региона. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.

«Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям Новосибирской области. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею», - сообщили в реготделении.

Сейчас в партии «Новые люди» созданы 10 федеральных комитетов. В том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

«Первое место, согласно результатам опроса, получил чат взаимовыручки «Теплая Сибирь». Он создан для людей, готовых сделать доброе дело или присоединиться к социальным проектам. Кроме того, чат соединяет людей, попавших в трудную жизненную ситуацию с теми, кто готов помочь. Платформа включает в себя Telegram – канал и чат. Канал ведется активистами партии, чтобы исключить спам и деятельность мошенников» - рассказала руководитель фракции партии «Новые люди» в заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева.

Второе место у платформы «Акселератор Социальных Проектов». «Новые люди» организуют программу, в рамках которой жители города могут реализовывать идеи социальных проектов, направленных на благо Новосибирска.

На третьем месте - проект «(Не)скользкий Новосибирск». Он подразумевает составление онлайн-карты потенциально-опасных из-за гололеда мест: лестницы, тротуары, подъемы. Активисты будут производить оперативную уборку таких мест, засыпать их песком. Функционирование онлайн-карты предполагается в сервисе «2GIS». Любой горожанин может поставить отметку на карте и прислать сообщение в социальные сети партии, а активисты партии оперативно устраняют проблему.

Также жители Новосибирской области сообщили активистам «Новых людей», что в аптечных сетях региона не хватает медикаментов и в целом ситуация с медициной оставляет желать лучшего. В партии намерены учесть

в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

Справка

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Председателем партии 8 августа 2020 года был избран предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

В Новосибирской области отделение партии «Новые люди» работает с марта 2020 года.

Новосибирский штаб партии «Новые люди» находится на ул. Ядринцеская, д. 18

Телефон 8-903-741-26-04