Посетил новую баню мэр Бердска Шестернин. Когда там можно попариться?

Новая баня рассчитана на 30 человек

Глава города Бердска Евгений Шестернин и заместитель директора Управления капитального строительства Юрий Ерченко осмотрели городскую общественную баню, строительство которой практически завершено.

Новая баня рассчитана на 30 человек. В здании есть вестибюль, помещения для кассы, буфета и ожидания, кабинет администрации, раздевалка, мыльная с душевыми, парильная, помещение персонала, бельевая, санузлы для посетителей и персонала, кладовая, электрощитовая, узел ввода, ИТП. Скамейки, аксессуары и принадлежности для бани будут сделаны из экологически чистых материалов. Баня начнет работать и принимать жителей Бердска в январе 2021 года.

Подрядная организация выполнила работы согласно проекту. Тем не менее, Глава города Бердска уделил отдельное внимание доступности, так как предполагается, что баня должна быть доступной не только для инвалидов, способных самостоятельно передвигаться, но и для маломобильных граждан, которые будут посещать баню с помощью специалистов Комплексного центра социального обслуживания населения города Бердска. Для этого будут установлены пандусы, пути движения внутри здания, специальное оборудование в санузлах и душевой, сделаны специальные пологи.

Источник: Администрация Бердска