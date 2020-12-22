Переплыли Обь в честь бомбардировщиков России моржи из Бердска Виталий Панасюк и Спартак Кулешов. Смотрите видео и фото

Аквайс-спортсмены проплыли более 1 км. В холодной воде они находились 35 минут. Никто не обморозился.

Аквайс-спортсмены переплыли с одного берега Оби на другой

Переплыли Обь 19 декабря моржи из Бердска. Свой заплыв в ветряную морозную погоду они посвятили Дню дальней авиации ВВС России, который будут отмечать 23 декабря.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 22 декабря президент федерации закаливания спортивного зимнего плавания (аквайс-спорта) «Белые медведи» Новосибирской области Виталий Панасюк, это было феноменальное мероприятие — реку зимой спортсмены переплыли от берега до берега.

Заплыв проходил на Оби ниже Новосибирской ГЭС. Пять «моржей» в этот день совершили своего рода подвиг — они находились в воде довольно длительное время.

-Температура воды 0 градусов, воздуха - 10, ветер южный, умеренный до сильного. Дистанция - 2,5 км. Ширина реки в месте переплыва с учетом протоки судоходного канала 850 м, время пересечения перпендикуляра 20 минут. Время движения вплавь по течению, с учетом сдвига финиша относительно места пересечения, 15 минут. Общее время в воде 35 минут. Эквивалентная дистанция в стоячей воде 1200 метров, - обрисовал картину заплыва Виталий Панасюк.

Видео предоставлено Виталием Панасюком



Данный заплыв моржи проводили в рамках всероссийского мероприятия «закаленная Россия — сильная страна» и посвятили его Дню дальней авиации ВВС России, который приходится на 23 декабря.

-В заплыве участвовали пять атлетов. Один полноценный бердчанин, в отличие от меня, бердчанина в эмиграции, Спартак Кулешов. Он занимается закаливаем довольно долго. В этом году поставил перед собой цель проплыть 1 км. Стали готовиться, вместе с ним тренировались. После медицинских проблем мне пришлось заново «оживать». Спартак — сильный человек, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. Переплыл реку. Вышел довольно тяжелый. Да все мы там не легкие были. В воде 35 минут — это очень немало. К тому же сильный ветер усугублял ситуацию. Там не было такого — вышел и по лесенке в баню. Выходили на берег, с которого пловцов нужно было доставить в мобильную «отогревалку». Но дело в том, что берег весь засыпан снегом, кромка покрыта льдом. Еще туда нужно подойти. При сильном ветре спортсменов нужно было доставить метров за 500 -700 по бездорожью. Здесь мы немножко споткнулись. Поэтому в довольно тяжелом состоянии в раздевалку нас дотащили. Но все живые и здоровые.

Видео предоставлено Виталием Панасюком



Реку от берега до берега переплывали Виталий Панасюк, Спартак Кулешов и новосибирец Марк Москвин. Новосибирец Петр Новый и барнаулец Алексей Игнатьев плавали на другой дистанции.

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