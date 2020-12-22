Запретили Крещенские купания в Новосибирской области. В чем причина?

Ограничения коснулись религиозных обрядов, решение по купанию в проруби пока не принято.

Проведение религиозного праздника Крещение господне попадает под определение массового мероприятия

В Новосибирске запрещено проводить праздник Крещение Господне. Об этом «МК в Новосибирске» сообщили в пресс-центре мэрии города.

«Проведение религиозного праздника «Крещение господне» попадает под определение массового мероприятия, которые запрещены в Новосибирской области из-за пандемии коронавируса», - заявили представители муниципалитета.

В то же время, власти пока не приняли решение о проведении в Новосибирске традиционных купаний в проруби.

«Решение на разрешение проведения религиозного праздника «Крещение господне» на водных объектах Новосибирской области будет принимать руководитель оперативного штаба Новосибирской области по профилактике коронавирусной инфекции», - также добавили в мэрии.

Напомним, руководителем оперштаба в регионе является губернатор Андрей Травников.