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Запретили Крещенские купания в Новосибирской области. В чем причина?

14:43 22.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Ограничения коснулись религиозных обрядов, решение по купанию в проруби пока не принято.

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Проведение религиозного праздника Крещение господне попадает под определение массового мероприятия

В Новосибирске запрещено проводить праздник Крещение Господне. Об этом «МК в Новосибирске» сообщили в пресс-центре мэрии города.

«Проведение религиозного праздника «Крещение господне» попадает под определение массового мероприятия, которые запрещены в Новосибирской области из-за пандемии коронавируса», - заявили представители муниципалитета.

В то же время, власти пока не приняли решение о проведении в Новосибирске традиционных купаний в проруби.

«Решение на разрешение проведения религиозного праздника «Крещение господне» на водных объектах Новосибирской области будет принимать руководитель оперативного штаба Новосибирской области по профилактике коронавирусной инфекции», - также добавили в мэрии.

Напомним, руководителем оперштаба в регионе является губернатор Андрей Травников.

Крещение Господне крещенские купания массовое мероприятие прорубь
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