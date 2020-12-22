Получила 54 года колонии за жестокое убийство семья из Красноярска

Злоумышленники вину в предъявленном им обвинении не признали, в тоже время их вина была доказана совокупностью собранных по уголовному делу субъективных и объективных доказательств.

Злоумышленники вину в предъявленном им обвинении не признали

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю села Туруханск, а также его 18-ти и 22-летним сыновьям. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, п. «а,ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение убийство, двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что 04 июля 2019 года около 4 часов утра отец и два его сына, действуя по мотивам личной неприязни, вооруженные ножами и стамеской, находясь около магазина «Фасоль», расположенного в Свердловском районе краевого центра, причинили ножевые ранения трем красноярцам. В результате нападения 37-летний мужчина скончался, его 28-летний родной брат успел скрыться с места преступления, еще одному 19-летнему молодому человеку, который за несколько минут до произошедшего познакомился с потерпевшими, была вовремя оказана скорая медицинская помощь.

Злоумышленники вину в предъявленном им обвинении не признали, в тоже время их вина была доказана совокупностью собранных по уголовному делу субъективных и объективных доказательств.

Приговором Красноярского краевого суда отцу назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, 22-летний сын приговорен к 15-ти, а 18-летний сын 17-и годам лишения свободы.

Источник: Следком