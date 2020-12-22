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Малоимущих предложили освободить от НДС на продукты. Пенсионеров тоже

17:00 22.12.2020 Фото: pxhere
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В настоящее время в отношении продовольственных товаров действует НДС со ставками 10 и 20%.

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В настоящее время в отношении продовольственных товаров действует НДС со ставками 10 и 20%

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания определённым категориям граждан. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

Петунин отметил, что проблема роста цен на продукты не так давно поднималась президентом России Владимиром Путиным, в результате чего правительство приняло меры, направленные на стабилизацию ситуации.

Однако так или иначе, как подчёркивается в обращении, на приобретение продовольственной продукции приходится значительная доля расходов самых уязвимых категорий граждан — пенсионеров, а также малоимущих, чей доход не превышает величины прожиточного минимума.

«Снизить размер данных расходов могло бы освобождение данных граждан от уплаты НДС за приобретаемые продукты питания», — говорится в тексте обращения.

По мнению Петунина, этого можно достичь путём его автоматического возврата при проведении оплаты с помощью банковской карты, при этом с установлением ежемесячного лимита, подлежащего возврату НДС во избежание злоупотреблений.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10—20%, что позволило бы наиболее уязвимым категориям общества — пенсионерам и малоимущим — снизить свои расходы на продовольственные товары», — подчёркивается в обращении.

В настоящее время в отношении продовольственных товаров действует НДС со ставками 10 и 20%.

Ранее правительство России подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально значимые продукты и внесёт его в Госдуму.

малоимущие НДС освободить от НДС продукты
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