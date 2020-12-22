Что готовить на новый год 2021

Имейте в виду, что наплевательского отношения к себе хозяин нового, 2021 года не потерпит.

Хозяин наступающего года всеяден, но очень любит разнообразие

Хозяин наступающего года всеяден, но очень любит разнообразие. Так что ваш стол на Новый год 2021 должен, буквально, ломиться от разнообразных яств.

Имейте в виду, что наплевательского отношения к себе хозяин нового, 2021 года не потерпит. Так что, никаких на скорую руку сделанных салатов и небрежных закусок в сколотой посуде среди рецептов ваших новогодних блюд быть не должно. Белый Бык, как бы странно это ни показалось, чистюля, эстет и гурман.

Шоколадный пирог по рецепту кулинарной студии Юлии Высоцкой

Надо:

Шоколад горький – 200 г;

Яйца – 3 шт;

Сахар – 150 г;

Орехи грецкие – 150 г;

Масло – 120 мл;

Мука – 220 г;

Разрыхлитель – 2 г.

Как приготовить:

1. Шоколад растопить на водяной бане, влить оливковое масло. Орехи измельчить. Яйца взбить с сахаром в пышную массу. Добавить орехи в яичную массу, перемешать. Влить шоколад тонкой струйкой в орехово-яичную массу и тщательно вымешать. Добавить муку и разрыхлитель.

2. Переложить тесто в форму для запекания, выпекать 40 минут при температуре 170 градусов. Чтобы добавить пирогу новогоднее настроение, украсьте его красными ягодами и посыпьте сахарной пудрой.

Бараний бок с кашей

Бык очень любит каши. Так что, постарайтесь, чтобы в меню вашего новогоднего стола до наступления 2021 года было хотя бы одно крупяное блюдо. А если не получится, то поставьте на стол вазочку с зерном. Но только вазочка обязательно должна быть красивой!

Надо:

1,5 – 2 кг бараньего бока с ребрами

2 стакана гречневой крупы



2-3 луковицыгорсть любых отварных грибовсольчерный молотый перец3-4 зубчика чеснока1 ст. ложка готовой горчицы

Готовим:

1. Баранину моем и вытираем насухо. Нашпиговываем ее чесноком, натираем солью, перцем и горчицей (Горчица – для хрустящей корочки). Даем промариноваться в холодильнике часа 3-4.

2. Отдельно варим рассыпчатую гречневую кашу. И перемешиваем ее с мелко нарубленным сырым луком и нарезанными грибами.

3. Подготовленную баранину кладем на противень ребрами вверх. Внутрь засыпаем гречневую кашу.

4. Запекаем в горячей духовке, постоянно поливая мясо и кашу выделившимся жиром. В зависимости от духовки, готовиться бараний бок 1,5 – 2 часа.

Лобио из красной фасоли

Бобовое на столе тоже не будет лишним. Так что не жалейте зеленого горошка в оливье! И для разнообразия приготовьте еще несколько закусок из фасоли или нута.

Надо:

2 стакана красной фасоли

2 л воды



2 красные луковицы2 зубчика чеснока1-2 лавровых листа1 ст. ложка красного винного уксусапо 0,5 ч ложки: черного молотого перца и синего пажитника (по-другому называется «уцхо-сунели» и продается на каждом рынке у торговцев специями)1 пучок кинзысоль

Готовим:

1. Фасоль отвариваем в подсоленной воде до мягкости. Главный ориентир готовности – когда на фасолинках начнет лопаться шкурка. За 5-10 минут до окончания варки добавляем лавровый лист. Затем не забудьте его удалить.

2. Из фасоли выливаем часть отвара, остальной оставляем в кастрюле. Толкушкой разминаем фасоль. Но не до состояния пюре, а чтобы фасолинки разломились на части. Оставшийся отвар возвращаем в кастрюлю.

3. Половину лука поджариваем, а другую половину оставляем сырой. Соединяем с фасолью.

4. Доводим до вкуса: добавляем уксус, черный перец, растертый в ступке синий пажитник и мелко нарезанную кинзу. Перемешиваем и даем настояться.

Карп фаршированный

Быки рыбу, скорее всего, не едят. А вот наш – Белый Металлический, очень даже рыбку уважает. Причем, просто порезанная селедочка с лучком его не устраивает. Бык-«король» оценит только те блюда, с которыми вы ради него намаялись на кухне.

Надо:

1 большой карп (не менее 2 кг)



1 кислое яблоко1 крупная луковица2 моркови2 ломтика белого хлеба, размоченного в молоке1 ст. ложка майонезасоль и крупномолотый черный перец

Готовим:

1. Самое сложное - это снять с карпа кожу. По крайней мере так думают те, кто ни разу не пытался этого сделать. На самом деле ничего сверхъестественного в этом нет. Итак, берем потрошеную тушку карпа и небольшой хорошо заточенный ножик. Начинаем подрезать кожу с брюшка. После каждого подреза аккуратно тянем кожу вверх, снимая с мяса. И так небольшими порциями: надрез - потянули, опять надрез - потянули. Важный момент - плавники. Их надо подрезать вместе с мясом. Если отрежете совсем, в кожаном «чулке» образуется дырка. А как дойдете до головы - обрезайте ее вместе с кожей. В итоге у вас на руках должна оказаться снятая с рыбы кожа с целой головой.

2. Теперь из мяса достаем все крупные кости, а само мясо дважды пропускаем через мясорубку. Дважды - это для того, чтобы перемолоть неприятные мелкие косточки, которые вам достать не удалось.

3. Очищенное от сердцевины яблоко, морковь, размоченный хлеб и лук тоже пропускаем через мясорубку. Смешиваем с рыбой, солим и перчим по вкусу.

4. Готовым фаршем наполняем кожу, придавая ей форму рыбы. Затем вооружаемся иголкой с ниткой и тщательно зашиваем рыбу по брюшку.

5. Смазываем фаршированного карпа майонезом (это для румяной корочки) и отправляем в разогретую духовку. Запекаем при 170 °С около 1 часа.

Под белую рыбу, как известно хорошо идет белое вино. А перед ним было шампанское. А дальше очередь крепких напитков – на Новый год да в хорошей компании грех не выпить! Как начинается утро 1 января, все мы знаем. В лучшем случае оно начнется к полудню, а то и в обед с головной боли, тахикардии и повышенного давления. Нам это надо? Разумеется, хотелось бы избежать неприятных последствий. И позаботиться об этом надо заранее.

Торт «Наполеон» (нежирный)

Наш Бык – невозможный сладкоежка! И чем больше на столе будет разных тортов и пирожных – тем сильнее вы ему угодите. Но если после новогодних праздников вы не хотите сами растолстеть как хозяин наступающего года, готовьте свои сладости с оглядкой на калории.

Надо:

2 стакана молока

3 сырых яичных желтка

3 ст. ложки сахарного песка

3 ст. ложки муки

150 г сливочного масла

щепотка соли

1 упаковка ванильного сахара

10 - 12 листов тонкого лаваша (примерно 2 упаковки)

Готовим:

1. Лаваш подрезаем по краям в форме прямоугольников. Выкладываем на сухие противни и подсушиваем в духовке. Листы лаваша должны ломаться.

2. Желтки растираем с сахаром и ванильным сахаром до белой пены.

3. Молоко подогреваем, не доводя до кипения. В это горячее молоко выкладываем взбитые желтки и тщательно перемешиваем, чтобы не образовалось комочков. Затем туда же небольшими порциями засыпаем муку. Все это время интенсивно помешиваем крем, не допуская образования все тех же комочков. Когда масса станет тягучей и однородной, снимаем с огня и охлаждаем до комнатной температуры.

4. В остывший крем кладем размягченное сливочное масло и взбиваем.

5. Все листы лаваша обильно смазываем кремом. А последний лист крошим и обсыпаем им верх и бока торта. Готовый «Наполеон» должен пропитываться не менее 12-15 часов, так что, готовьте его заранее.

Сливочные рожки с фруктовым салатом

Фрукты для Быка – это ж, как нектар для бабочки, как Шуберт для Мацуева! Причем, без разницы – местные или экзотические, свежие ил в компоте. Фруктов и ягод в этом году должно быть много и разных. Их повелитель 2021 года примет, мыча от восторга!

Надо:

Для сливочных рожков:

0,5 пачки масла (125 г)

3 ст. ложки сахарного песка

1 ч. ложка ванильного сахара

3 яйца

1 стакан муки

1 стакан 33-процентных сливок



щепотка соливзбитые сливки

Для начинки:

2 банана

5 мандаринов

1 сладкая груша

свежие ягоды

Готовим:

1. Масло взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Не прекращая взбивания, по одному вводим яйца, соль и частями - муку.

2. В конце добавляем теплые сливки и все перемешиваем до однородной массы.

3. Выпекаем в смазанной вафельнице до золотистого цвета. Снимаем и сразу, пока не остыли, сворачиваем из них рожок.

4. Фрукты очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Только мандарины разбираем на дольки. Аккуратно перемешиваем и наполняем ими рожки. Свежие ягоды кладем поверх фруктового салата.

Свиные ребрышки

Самым популярным блюдом в этот Новый год могут стать запеченные ребрышки с овощами. Без изысков. Но такое вкусное!

Надо:

500 г свиных ребрышек (или бараньих, говяжьих)



1 кг картофеля250 г баклажанов250 г помидоров250 г желтый болгарский перецЛук порей (или 150 г репчатого лука)2 ч.л. сушеных трав3 зубчика чеснокаСольПерец5 ст.л. растительного масла

Готовим:

Ребрышки отделить друг от друга, посолить и оставить минут на 15 промариноваться. Отдельно порезать кубиками картофель, добавить сушеные травы, немного посолить. Туда же добавляем помидоры, баклажаны, болгарский перец, лук. Все режем кубиками. Выкладываем овощи и мясо в форму для запекания, поливаем растительным маслом, выжимаем чеснок и перчим. Запекать при температуре 180 градусов в течение 1–1.5 часов.

Цыпленок тапака

Надо:

1 цыпленок весом около 500 г

Соль



ПерецРастительное или сливочное масло

Как приготовить:

Цыпленка разрезаем по грудке, отбиваем, солим, перчим. Разогреваем сковородку с маслом, выкладываем мясо. Сверху придавливаем каким-нибудь грузом, например, кастрюлей с водой. Жарим 15–20 минут на одной стороне. Затем переворачиваем и столько же - на другой. Подавать блюдо лучше с фаворитом прошлого года – желтым картофелем.

Котлеты с куриным филе, сыром и болгарским перцем

Надо:

500 г куриного филе или филе индейки

150 г сыра



200 г желтого болгарского перца100 г булочки или кусочка хлебаЛук порей или 150 г репчатого лука200 мл молокаПанировочные сухариЗелень по вкусуСольПерецРастительное масло

Готовим:

Куриное филе пропускаем через мясорубку. Булочку замачиваем в молоке. Сыр трем на крупной терке. Мелко нарезаем лук, перец и зелень. Смешиваем филе, булочку (предварительно отжать ее от молока), сыр, лук, перец, зелень. Солим, перчим. Сформировываем из фарша котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и жарим на сковороде около 10 минут с каждой стороны. Подавать с картофельным пюре.

Чанахи

Надо:

500 г баранины или говядины

600 г картофеля

500 г помидоров



300 г баклажанов200 г моркови200 г лука4 зубчика чеснокаЛавровый листСольПерец красный молотыйЗелень по вкусу

Готовим:

Баклажаны режем кубиками, солим и оставляем минут на 15, чтобы из них ушла горечь. Затем промываем в холодной воде и немного отжимаем. Мясо режем небольшими кусочками, помидоры и картофель кубиками. Морковь трем на крупной терке, мелко режем зелень. На дно горшочков выкладываем мясо, солим, перчим. Сверху картофель, баклажаны, лук, морковь, помидоры (все именно в такой последовательности). Добавляем воды, ставим горшочки в духовку и тушим при температуре 180 градусов в течение 1.5–2 часов.

Новогодний стол – это всегда изобилие продуктов. Нарезки из колбасы, копченостей и сыров, традиционные Оливье и сельдь под шубой, холодец, на горячее – гусь, утка, свинина и баранина, а еще десерты и выпечка. Да все это в неумеренных количествах.

Даже непьющие люди с утра ощущают себя разбитыми – появляется дискомфорт в желудке, тяжесть, тошнота, проблемы с пищеварением. И, конечно же, лишние килограммы. Можно ли избежать неприятных последствий застолья? Можно. Но позаботиться о себе надо заранее.

Салат «Новогодний»

Надо:

300 г филе индейки (или куриного)

5 яиц



150 г чернослива100 г грецких орехов100 г сыраМайонезСоль

Готовим:

Филе индейки варим до готовности, остужаем, мелко нарезаем. Также мелко режем чернослив. Орехи измельчаем в блендере. Белки отделяем от желтков и трем на мелкой терке по разным тарелкам. Также на мелкой терке трем сыр. Теперь собираем салат: на дно тарелки выкладываем мясо, солим, смазываем майонезом. Сверху желтки, снова слой майонеза. Далее чернослив, майонез, сыр, майонез, сыр. Делаем сверху стрелки новогодних часов из тонко нарезанной морковки.

Салат «Витаминный»

Надо:

300 г краснокочанной капусты

200 г помидоров

200 г огурцов

200 г желтого болгарского перца

100 г редиса

Лук порей или репчатый

Зелень по вкусу



СольРастительное масло

Готовим:

Капусту, огурцы и перец режем соломкой, редис кольцами, лук полукольцами, помидоры кубиками, мелко нарезаем зелень, все смешиваем, солим и заправляем салат растительным маслом.

Холодец

Надо:

1 кг свиных ножек

1 кг говядины на косточке



300 г моркови300 г лука2–3 зубчика чеснока5 горошин душистого перца2–3 лавровых листаСоль

Готовим:

Свиные ножки заливаем 4 литрами воды и варим пять часов на медленном огне. Затем добавляем говядину и варим еще три часа. Очень важно понимать, что воду подливать нельзя! Мелко режем лук, крупно морковь. Все это добавляем в кастрюлю и варим еще час. Добавляем лавровый лист, чеснок и оставляем кипеть еще минут 20. Далее мясо вынимаем из бульона, остужаем, мелко нарезаем, кладем в форму. Бульон процеживаем и заливаем сверху мяса. Посуду ставим в холодильник на 6–8 часов.

Гусь новогодний

Надо:

1 тушка гуся (3 - 4 кг)

2 стакана чернослива без косточек

1 стакан очищенных грецких орехов

2 крупных кислых яблока

0,5 стакана коньяка

5 - 6 зубчиков чеснока



черный молотый перецсоль

Готовим:

На 8 порций; 320 ккал/100 г.

1. Гуся моем и вытираем насухо. Лишний жир в брюшке можно срезать. Снаружи и изнутри натираем солью, черным молотым перцем и раздавленным чесноком. Оставляем на 1 час.

2. Начинка: чернослив моем, разрезаем на половинки и заливаем коньяком. Он полностью должен впитаться в ягоды. Орехи слегка измельчаем и смешиваем с «пьяным» черносливом. Яблоки разрезаем на четвертинки и удаляем сердцевину.

3. Начинку закладываем в брюшко гуся и зашиваем. Саму птицу кладем в рукав для запекания и надрезаем один уголок. Это нужно для того, чтобы новогоднее угощение не сварилось на пару, а именно запеклось.

4. Гуся помещаем в разогретую до 220 °С духовку и запекаем таким образом 30 минут. Потом температуру в духовке снижаем до 180 °С и продолжаем жарить еще 2 - 2,5 часа. Гусь готов, когда после прокола из него начнет выделяться прозрачный сок.

Яблоки с мясом

Надо:

4 - 5 средних яблок

200 г любого мясного фарша

соль

черный молотый перец

свежая зелень по вкусу

2 стакана бульона.



Для соуса: 1 стакан сметаны2 - 3 зубчика чеснокаполпучка свежего укропа.

Готовим:

На 4 - 5 порций; 100 ккал/ 100 г.

1. Сначала мелко нарезаем зелень, добавляем ее в фарш, солим, перчим и хорошенько перемешиваем.

2. Из яблок ножом удаляем часть сердцевины - ровно столько, чтобы внутри осталось довольно много места для начинки.

3. Фаршем начиняем яблоки и аккуратно составляем их в сотейник с толстым дном. Заливаем бульоном и на медленном огне готовим под крышкой около 40 - 50 минут. После этого перекладываем яблоки в глубокое нарядное блюдо. А на дно непременно наливаем подливу.

4. Готовим соус: чеснок и укроп рубим ножом как можно мельче. Смешиваем со сметаной и слегка присаливаем по вкусу. Подаем к фаршированным яблокам.

Фруктовый салат в вафельных рожках

Надо:

Для вафельных рожков:

0,5 пачки сливочного масла (125 г)

3 ст. ложки сахарного песка

1 ч. ложка ванильного сахара

3 яйца



1 стакан муки1 стакан 33-процентных сливокщепотка соливзбитые сливки.Для начинки: 1 банан4 мандарина1 сладкая грушасвежие ягоды.

Готовим:

На 10 порций; 280 ккал/100 г.

1. Масло взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Не прекращая взбивания, по одному вводим яйца, соль и частями - муку.

2. В конце добавляем теплые сливки и все перемешиваем до однородной массы.

3. Выпекаем в смазанной вафельнице до золотистого цвета. Снимаем и сразу, пока не остыли, сворачиваем из них рожок.

4. Фрукты очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Только мандарины разбираем на дольки. Аккуратно перемешиваем и наполняем ими рожки. Свежие ягоды кладем поверх фруктового салата.

Миндальное печенье

Надо:

1 стакан очищенного миндаля

0,5 стакана сахарной пудры

1 яйцо

щепотка ванили.

Готовим:

На 6 - 8 порций; 300 ккал/ 100 г.

1. Миндаль ошпариваем кипятком и замачиваем в нем на 1 минуту. Затем воду сливаем, а с орешков снимаем горькую кожицу. Обсушиваем миндаль на полотенце.

2. Очищенные орехи промалываем в блендере в муку, добавляем взбитое яйцо, сахарную пудру и ваниль. Перемешиваем.

3. Противень смазываем маслом (можно застелить его пергаментом) и ложкой выкладываем на него ореховую массу.

4. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке около 25 минут. Печеньица слегка потрескаются, но так и должно быть. Они, кстати, гораздо легче отойдут от противня, если вы дадите им как следует остыть.

Тарталетки с домашним паштетом

Во время приготовления праздничных закусок всегда остаются какие-нибудь неиспользованные кусочки готового мяса, куриных грудок и т.д. Ну и куда прикажете их девать: сразу скормить домашнему коту или убрать в холодильник, а потом - когда они окончательно заветрятся, выбросить? У этой маленькой проблемы есть выход: за 10 минут приготовить домашний паштет и разложить его по тарталеткам. Кстати, шалунья-крыска с удовольствием ими похрустит.

Надо:

300 г готового мяса или курицы, или того и другого

150 г любого сливочного сыра («Маскарпоне», «Филадельфия» или что-нибудь в этом роде)

1 зубчик чеснока



сок 1/2 лимонагорсть грецких орехов2-3 веточки петрушкисольчерный молотый перец о вкусу

Готовим:

1. Мясо, сыр, зелень и чеснок закладываем в блендер и взбиваем до однородной массы. Добавляем, по вкусу и по желанию соль и черный молотый перец.

2. Отдельно поджариваем грецкие орехи, отшелушиваем с них горькую пленочку и измельчаем их в ступке в крошку. Соединяем с паштетом и перемешиваем. Все что осталось - разложить закуску в тарталетки.

Мясо, запеченное в травах

Трава — одна из природных стихий хозяина наступающего года. Так угодите же ему, приготовив мясо в большом количестве пряных трав.

Надо:

1 кг мясного филе

4-5 зубчиков чеснока

черный перец горошком

сок 1 лимона

2 ст. ложки прованских трав (или любой другой ароматной смеси)



3 ст. ложки оливкового масласоль - по вкусу

Готовим:

1. Длинным острым ножом проделываем в мясе проколы и заполняем их разрезанными на тонкие полоски дольками чеснока. Туда же закладываем горошинки черного перца. После того, как мясо щедро нашпиговали, натираем его солью. Пряные травы смешиваем с оливковым маслом, лимонным соком и этой смесью обмазываем мясо. Теперь мясо перекладываем в рукав для запекания, туда же вливаем остатки масла с травами, завязываем пакет и оставляем мясо мариноваться минимум на 1,5 -2 часа.

2. В разогретую до 180 С духовку убираем мясо запекаться ровно на 55 минут. За временем следим наистрожайшим образом, дабы вместо сочного филе не получить пересушенное «нечто».

Капеллини с мидиями в сливочном соусе

На самом деле, все не так страшно - «капеллини» - это всего лишь вид итальянской лапши. Они и выглядят как самая обычная лапша, только повкуснее, потому что сделаны из твердых сортов пшеницы. Но не это в сегодняшнем блюде главное. Главное - это нежнейший сливочный соус. Хотя, это даже не соус - это просто праздник какой-то!

Надо (на 4 порции):

250 г капеллини

500 г замороженных очищенных мидий

4 ст. ложки с горкой сыра «маскарпоне»

оливковое масло

2-3 ст. ложки каперсов

половинка небольшой луковицы

2-3 зубчика чеснока

пряности во вкусу

Готовим:

1. Отвариваем капеллини как обычную пасту: в кипящей подсоленой воде, добавив 1 ст. ложку оливкового масла. А как сварятся - просто откидываем на дуршлаг, не промывая и ни чем не смазывая.

2. Очень мелко нарезанный лучок вместе с чесноком обжариваем на оливковом масле до прозрачности. Затем снимаем сковороду с огня и добавляем «маскарпоне» и как только от жара сыр распустится в сливки, снова ставим сковороду на огонь. На этом этапе можно добавить черный молотый перец и немного смеси итальянских трав.

3. Размороженные мидии откидываем на дуршлаг - лишняя жидкость нам здесь не нужна и перекладываем в сливочный соус. Туда же отправляем каперсы и на очень медленном огне, все время помешивая, готовим еще минуты 2. Затем снимаем с огня, накрываем крышкой и даем постоять минут 5. Теперь неплохо бы блюдо проверить на соль и если надо, досолить. Но раньше этого делать не стоит, потому что «коварные» каперсы и так поделятся с соусом своей соленостью.

4. Готовый соус раскладываем по сервировочным тарелкам, а вокруг располагаем капеллини.

Источник: kp.ru