Что готовить на новый год 2021

Хозяин наступающего года всеяден, но очень любит разнообразие. Так что ваш стол на Новый год 2021 должен, буквально, ломиться от разнообразных яств.
Имейте в виду, что наплевательского отношения к себе хозяин нового, 2021 года не потерпит. Так что, никаких на скорую руку сделанных салатов и небрежных закусок в сколотой посуде среди рецептов ваших новогодних блюд быть не должно. Белый Бык, как бы странно это ни показалось, чистюля, эстет и гурман.
Шоколадный пирог по рецепту кулинарной студии Юлии Высоцкой
Надо:
Шоколад горький – 200 г;
Яйца – 3 шт;
Сахар – 150 г;
Орехи грецкие – 150 г;
Масло – 120 мл;
Мука – 220 г;
Разрыхлитель – 2 г.
Как приготовить:
1. Шоколад растопить на водяной бане, влить оливковое масло. Орехи измельчить. Яйца взбить с сахаром в пышную массу. Добавить орехи в яичную массу, перемешать. Влить шоколад тонкой струйкой в орехово-яичную массу и тщательно вымешать. Добавить муку и разрыхлитель.
2. Переложить тесто в форму для запекания, выпекать 40 минут при температуре 170 градусов. Чтобы добавить пирогу новогоднее настроение, украсьте его красными ягодами и посыпьте сахарной пудрой.
Бараний бок с кашей
Бык очень любит каши. Так что, постарайтесь, чтобы в меню вашего новогоднего стола до наступления 2021 года было хотя бы одно крупяное блюдо. А если не получится, то поставьте на стол вазочку с зерном. Но только вазочка обязательно должна быть красивой!
Надо:
1,5 – 2 кг бараньего бока с ребрами
2 стакана гречневой крупы
горсть любых отварных грибов
соль
черный молотый перец
3-4 зубчика чеснока
1 ст. ложка готовой горчицы
Готовим:
1. Баранину моем и вытираем насухо. Нашпиговываем ее чесноком, натираем солью, перцем и горчицей (Горчица – для хрустящей корочки). Даем промариноваться в холодильнике часа 3-4.
2. Отдельно варим рассыпчатую гречневую кашу. И перемешиваем ее с мелко нарубленным сырым луком и нарезанными грибами.
3. Подготовленную баранину кладем на противень ребрами вверх. Внутрь засыпаем гречневую кашу.
4. Запекаем в горячей духовке, постоянно поливая мясо и кашу выделившимся жиром. В зависимости от духовки, готовиться бараний бок 1,5 – 2 часа.
Лобио из красной фасоли
Бобовое на столе тоже не будет лишним. Так что не жалейте зеленого горошка в оливье! И для разнообразия приготовьте еще несколько закусок из фасоли или нута.
Надо:
2 стакана красной фасоли
2 л воды
2 зубчика чеснока
1-2 лавровых листа
1 ст. ложка красного винного уксуса
по 0,5 ч ложки: черного молотого перца и синего пажитника (по-другому называется «уцхо-сунели» и продается на каждом рынке у торговцев специями)
1 пучок кинзы
соль
Готовим:
1. Фасоль отвариваем в подсоленной воде до мягкости. Главный ориентир готовности – когда на фасолинках начнет лопаться шкурка. За 5-10 минут до окончания варки добавляем лавровый лист. Затем не забудьте его удалить.
2. Из фасоли выливаем часть отвара, остальной оставляем в кастрюле. Толкушкой разминаем фасоль. Но не до состояния пюре, а чтобы фасолинки разломились на части. Оставшийся отвар возвращаем в кастрюлю.
3. Половину лука поджариваем, а другую половину оставляем сырой. Соединяем с фасолью.
4. Доводим до вкуса: добавляем уксус, черный перец, растертый в ступке синий пажитник и мелко нарезанную кинзу. Перемешиваем и даем настояться.
Карп фаршированный
Быки рыбу, скорее всего, не едят. А вот наш – Белый Металлический, очень даже рыбку уважает. Причем, просто порезанная селедочка с лучком его не устраивает. Бык-«король» оценит только те блюда, с которыми вы ради него намаялись на кухне.
Надо:
1 большой карп (не менее 2 кг)
1 крупная луковица
2 моркови
2 ломтика белого хлеба, размоченного в молоке
1 ст. ложка майонеза
соль и крупномолотый черный перец
Готовим:
1. Самое сложное - это снять с карпа кожу. По крайней мере так думают те, кто ни разу не пытался этого сделать. На самом деле ничего сверхъестественного в этом нет. Итак, берем потрошеную тушку карпа и небольшой хорошо заточенный ножик. Начинаем подрезать кожу с брюшка. После каждого подреза аккуратно тянем кожу вверх, снимая с мяса. И так небольшими порциями: надрез - потянули, опять надрез - потянули. Важный момент - плавники. Их надо подрезать вместе с мясом. Если отрежете совсем, в кожаном «чулке» образуется дырка. А как дойдете до головы - обрезайте ее вместе с кожей. В итоге у вас на руках должна оказаться снятая с рыбы кожа с целой головой.
2. Теперь из мяса достаем все крупные кости, а само мясо дважды пропускаем через мясорубку. Дважды - это для того, чтобы перемолоть неприятные мелкие косточки, которые вам достать не удалось.
3. Очищенное от сердцевины яблоко, морковь, размоченный хлеб и лук тоже пропускаем через мясорубку. Смешиваем с рыбой, солим и перчим по вкусу.
4. Готовым фаршем наполняем кожу, придавая ей форму рыбы. Затем вооружаемся иголкой с ниткой и тщательно зашиваем рыбу по брюшку.
5. Смазываем фаршированного карпа майонезом (это для румяной корочки) и отправляем в разогретую духовку. Запекаем при 170 °С около 1 часа.
Под белую рыбу, как известно хорошо идет белое вино. А перед ним было шампанское. А дальше очередь крепких напитков – на Новый год да в хорошей компании грех не выпить! Как начинается утро 1 января, все мы знаем. В лучшем случае оно начнется к полудню, а то и в обед с головной боли, тахикардии и повышенного давления. Нам это надо? Разумеется, хотелось бы избежать неприятных последствий. И позаботиться об этом надо заранее.
Торт «Наполеон» (нежирный)
Наш Бык – невозможный сладкоежка! И чем больше на столе будет разных тортов и пирожных – тем сильнее вы ему угодите. Но если после новогодних праздников вы не хотите сами растолстеть как хозяин наступающего года, готовьте свои сладости с оглядкой на калории.
Надо:
2 стакана молока
3 сырых яичных желтка
3 ст. ложки сахарного песка
3 ст. ложки муки
150 г сливочного масла
щепотка соли
1 упаковка ванильного сахара
10 - 12 листов тонкого лаваша (примерно 2 упаковки)
Готовим:
1. Лаваш подрезаем по краям в форме прямоугольников. Выкладываем на сухие противни и подсушиваем в духовке. Листы лаваша должны ломаться.
2. Желтки растираем с сахаром и ванильным сахаром до белой пены.
3. Молоко подогреваем, не доводя до кипения. В это горячее молоко выкладываем взбитые желтки и тщательно перемешиваем, чтобы не образовалось комочков. Затем туда же небольшими порциями засыпаем муку. Все это время интенсивно помешиваем крем, не допуская образования все тех же комочков. Когда масса станет тягучей и однородной, снимаем с огня и охлаждаем до комнатной температуры.
4. В остывший крем кладем размягченное сливочное масло и взбиваем.
5. Все листы лаваша обильно смазываем кремом. А последний лист крошим и обсыпаем им верх и бока торта. Готовый «Наполеон» должен пропитываться не менее 12-15 часов, так что, готовьте его заранее.
Сливочные рожки с фруктовым салатом
Фрукты для Быка – это ж, как нектар для бабочки, как Шуберт для Мацуева! Причем, без разницы – местные или экзотические, свежие ил в компоте. Фруктов и ягод в этом году должно быть много и разных. Их повелитель 2021 года примет, мыча от восторга!
Надо:
Для сливочных рожков:
0,5 пачки масла (125 г)
3 ст. ложки сахарного песка
1 ч. ложка ванильного сахара
3 яйца
1 стакан муки
1 стакан 33-процентных сливок
взбитые сливки
Для начинки:
2 банана
5 мандаринов
1 сладкая груша
свежие ягоды
Готовим:
1. Масло взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Не прекращая взбивания, по одному вводим яйца, соль и частями - муку.
2. В конце добавляем теплые сливки и все перемешиваем до однородной массы.
3. Выпекаем в смазанной вафельнице до золотистого цвета. Снимаем и сразу, пока не остыли, сворачиваем из них рожок.
4. Фрукты очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Только мандарины разбираем на дольки. Аккуратно перемешиваем и наполняем ими рожки. Свежие ягоды кладем поверх фруктового салата.
Свиные ребрышки
Самым популярным блюдом в этот Новый год могут стать запеченные ребрышки с овощами. Без изысков. Но такое вкусное!
Надо:
500 г свиных ребрышек (или бараньих, говяжьих)
250 г баклажанов
250 г помидоров
250 г желтый болгарский перец
Лук порей (или 150 г репчатого лука)
2 ч.л. сушеных трав
3 зубчика чеснока
Соль
5 ст.л. растительного масла
Готовим:
Ребрышки отделить друг от друга, посолить и оставить минут на 15 промариноваться. Отдельно порезать кубиками картофель, добавить сушеные травы, немного посолить. Туда же добавляем помидоры, баклажаны, болгарский перец, лук. Все режем кубиками. Выкладываем овощи и мясо в форму для запекания, поливаем растительным маслом, выжимаем чеснок и перчим. Запекать при температуре 180 градусов в течение 1–1.5 часов.
Цыпленок тапака
Надо:
1 цыпленок весом около 500 г
Соль
Растительное или сливочное масло
Как приготовить:
Цыпленка разрезаем по грудке, отбиваем, солим, перчим. Разогреваем сковородку с маслом, выкладываем мясо. Сверху придавливаем каким-нибудь грузом, например, кастрюлей с водой. Жарим 15–20 минут на одной стороне. Затем переворачиваем и столько же - на другой. Подавать блюдо лучше с фаворитом прошлого года – желтым картофелем.
Котлеты с куриным филе, сыром и болгарским перцем
Надо:
500 г куриного филе или филе индейки
150 г сыра
100 г булочки или кусочка хлеба
Лук порей или 150 г репчатого лука
200 мл молока
Панировочные сухари
Зелень по вкусу
Соль
Перец
Готовим:
Куриное филе пропускаем через мясорубку. Булочку замачиваем в молоке. Сыр трем на крупной терке. Мелко нарезаем лук, перец и зелень. Смешиваем филе, булочку (предварительно отжать ее от молока), сыр, лук, перец, зелень. Солим, перчим. Сформировываем из фарша котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и жарим на сковороде около 10 минут с каждой стороны. Подавать с картофельным пюре.
Чанахи
Надо:
500 г баранины или говядины
600 г картофеля
500 г помидоров
200 г моркови
200 г лука
4 зубчика чеснока
Лавровый лист
Соль
Перец красный молотый
Зелень по вкусу
Готовим:
Баклажаны режем кубиками, солим и оставляем минут на 15, чтобы из них ушла горечь. Затем промываем в холодной воде и немного отжимаем. Мясо режем небольшими кусочками, помидоры и картофель кубиками. Морковь трем на крупной терке, мелко режем зелень. На дно горшочков выкладываем мясо, солим, перчим. Сверху картофель, баклажаны, лук, морковь, помидоры (все именно в такой последовательности). Добавляем воды, ставим горшочки в духовку и тушим при температуре 180 градусов в течение 1.5–2 часов.
Новогодний стол – это всегда изобилие продуктов. Нарезки из колбасы, копченостей и сыров, традиционные Оливье и сельдь под шубой, холодец, на горячее – гусь, утка, свинина и баранина, а еще десерты и выпечка. Да все это в неумеренных количествах.
Даже непьющие люди с утра ощущают себя разбитыми – появляется дискомфорт в желудке, тяжесть, тошнота, проблемы с пищеварением. И, конечно же, лишние килограммы. Можно ли избежать неприятных последствий застолья? Можно. Но позаботиться о себе надо заранее.
Салат «Новогодний»
Надо:
300 г филе индейки (или куриного)
5 яиц
100 г грецких орехов
100 г сыра
Майонез
Соль
Готовим:
Филе индейки варим до готовности, остужаем, мелко нарезаем. Также мелко режем чернослив. Орехи измельчаем в блендере. Белки отделяем от желтков и трем на мелкой терке по разным тарелкам. Также на мелкой терке трем сыр. Теперь собираем салат: на дно тарелки выкладываем мясо, солим, смазываем майонезом. Сверху желтки, снова слой майонеза. Далее чернослив, майонез, сыр, майонез, сыр. Делаем сверху стрелки новогодних часов из тонко нарезанной морковки.
Салат «Витаминный»
Надо:
300 г краснокочанной капусты
200 г помидоров
200 г огурцов
200 г желтого болгарского перца
100 г редиса
Лук порей или репчатый
Зелень по вкусу
Растительное масло
Готовим:
Капусту, огурцы и перец режем соломкой, редис кольцами, лук полукольцами, помидоры кубиками, мелко нарезаем зелень, все смешиваем, солим и заправляем салат растительным маслом.
Холодец
Надо:
1 кг свиных ножек
1 кг говядины на косточке
300 г лука
2–3 зубчика чеснока
5 горошин душистого перца
2–3 лавровых листа
Соль
Готовим:
Свиные ножки заливаем 4 литрами воды и варим пять часов на медленном огне. Затем добавляем говядину и варим еще три часа. Очень важно понимать, что воду подливать нельзя! Мелко режем лук, крупно морковь. Все это добавляем в кастрюлю и варим еще час. Добавляем лавровый лист, чеснок и оставляем кипеть еще минут 20. Далее мясо вынимаем из бульона, остужаем, мелко нарезаем, кладем в форму. Бульон процеживаем и заливаем сверху мяса. Посуду ставим в холодильник на 6–8 часов.
Гусь новогодний
Надо:
1 тушка гуся (3 - 4 кг)
2 стакана чернослива без косточек
1 стакан очищенных грецких орехов
2 крупных кислых яблока
0,5 стакана коньяка
5 - 6 зубчиков чеснока
соль
Готовим:
На 8 порций; 320 ккал/100 г.
1. Гуся моем и вытираем насухо. Лишний жир в брюшке можно срезать. Снаружи и изнутри натираем солью, черным молотым перцем и раздавленным чесноком. Оставляем на 1 час.
2. Начинка: чернослив моем, разрезаем на половинки и заливаем коньяком. Он полностью должен впитаться в ягоды. Орехи слегка измельчаем и смешиваем с «пьяным» черносливом. Яблоки разрезаем на четвертинки и удаляем сердцевину.
3. Начинку закладываем в брюшко гуся и зашиваем. Саму птицу кладем в рукав для запекания и надрезаем один уголок. Это нужно для того, чтобы новогоднее угощение не сварилось на пару, а именно запеклось.
4. Гуся помещаем в разогретую до 220 °С духовку и запекаем таким образом 30 минут. Потом температуру в духовке снижаем до 180 °С и продолжаем жарить еще 2 - 2,5 часа. Гусь готов, когда после прокола из него начнет выделяться прозрачный сок.
Яблоки с мясом
Надо:
4 - 5 средних яблок
200 г любого мясного фарша
соль
черный молотый перец
свежая зелень по вкусу
2 стакана бульона.
2 - 3 зубчика чеснока
полпучка свежего укропа.
Готовим:
На 4 - 5 порций; 100 ккал/ 100 г.
1. Сначала мелко нарезаем зелень, добавляем ее в фарш, солим, перчим и хорошенько перемешиваем.
2. Из яблок ножом удаляем часть сердцевины - ровно столько, чтобы внутри осталось довольно много места для начинки.
3. Фаршем начиняем яблоки и аккуратно составляем их в сотейник с толстым дном. Заливаем бульоном и на медленном огне готовим под крышкой около 40 - 50 минут. После этого перекладываем яблоки в глубокое нарядное блюдо. А на дно непременно наливаем подливу.
4. Готовим соус: чеснок и укроп рубим ножом как можно мельче. Смешиваем со сметаной и слегка присаливаем по вкусу. Подаем к фаршированным яблокам.
Фруктовый салат в вафельных рожках
Надо:
Для вафельных рожков:
0,5 пачки сливочного масла (125 г)
3 ст. ложки сахарного песка
1 ч. ложка ванильного сахара
3 яйца
1 стакан 33-процентных сливок
щепотка соли
взбитые сливки.
Для начинки: 1 банан
4 мандарина
1 сладкая груша
свежие ягоды.
Готовим:
На 10 порций; 280 ккал/100 г.
1. Масло взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Не прекращая взбивания, по одному вводим яйца, соль и частями - муку.
2. В конце добавляем теплые сливки и все перемешиваем до однородной массы.
3. Выпекаем в смазанной вафельнице до золотистого цвета. Снимаем и сразу, пока не остыли, сворачиваем из них рожок.
4. Фрукты очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Только мандарины разбираем на дольки. Аккуратно перемешиваем и наполняем ими рожки. Свежие ягоды кладем поверх фруктового салата.
Миндальное печенье
Надо:
1 стакан очищенного миндаля
0,5 стакана сахарной пудры
1 яйцо
щепотка ванили.
Готовим:
На 6 - 8 порций; 300 ккал/ 100 г.
1. Миндаль ошпариваем кипятком и замачиваем в нем на 1 минуту. Затем воду сливаем, а с орешков снимаем горькую кожицу. Обсушиваем миндаль на полотенце.
2. Очищенные орехи промалываем в блендере в муку, добавляем взбитое яйцо, сахарную пудру и ваниль. Перемешиваем.
3. Противень смазываем маслом (можно застелить его пергаментом) и ложкой выкладываем на него ореховую массу.
4. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке около 25 минут. Печеньица слегка потрескаются, но так и должно быть. Они, кстати, гораздо легче отойдут от противня, если вы дадите им как следует остыть.
Тарталетки с домашним паштетом
Во время приготовления праздничных закусок всегда остаются какие-нибудь неиспользованные кусочки готового мяса, куриных грудок и т.д. Ну и куда прикажете их девать: сразу скормить домашнему коту или убрать в холодильник, а потом - когда они окончательно заветрятся, выбросить? У этой маленькой проблемы есть выход: за 10 минут приготовить домашний паштет и разложить его по тарталеткам. Кстати, шалунья-крыска с удовольствием ими похрустит.
Надо:
300 г готового мяса или курицы, или того и другого
150 г любого сливочного сыра («Маскарпоне», «Филадельфия» или что-нибудь в этом роде)
1 зубчик чеснока
горсть грецких орехов
2-3 веточки петрушки
соль
черный молотый перец о вкусу
Готовим:
1. Мясо, сыр, зелень и чеснок закладываем в блендер и взбиваем до однородной массы. Добавляем, по вкусу и по желанию соль и черный молотый перец.
2. Отдельно поджариваем грецкие орехи, отшелушиваем с них горькую пленочку и измельчаем их в ступке в крошку. Соединяем с паштетом и перемешиваем. Все что осталось - разложить закуску в тарталетки.
Мясо, запеченное в травах
Трава — одна из природных стихий хозяина наступающего года. Так угодите же ему, приготовив мясо в большом количестве пряных трав.
Надо:
1 кг мясного филе
4-5 зубчиков чеснока
черный перец горошком
сок 1 лимона
2 ст. ложки прованских трав (или любой другой ароматной смеси)
соль - по вкусу
Готовим:
1. Длинным острым ножом проделываем в мясе проколы и заполняем их разрезанными на тонкие полоски дольками чеснока. Туда же закладываем горошинки черного перца. После того, как мясо щедро нашпиговали, натираем его солью. Пряные травы смешиваем с оливковым маслом, лимонным соком и этой смесью обмазываем мясо. Теперь мясо перекладываем в рукав для запекания, туда же вливаем остатки масла с травами, завязываем пакет и оставляем мясо мариноваться минимум на 1,5 -2 часа.
2. В разогретую до 180 С духовку убираем мясо запекаться ровно на 55 минут. За временем следим наистрожайшим образом, дабы вместо сочного филе не получить пересушенное «нечто».
Капеллини с мидиями в сливочном соусе
На самом деле, все не так страшно - «капеллини» - это всего лишь вид итальянской лапши. Они и выглядят как самая обычная лапша, только повкуснее, потому что сделаны из твердых сортов пшеницы. Но не это в сегодняшнем блюде главное. Главное - это нежнейший сливочный соус. Хотя, это даже не соус - это просто праздник какой-то!
Надо (на 4 порции):
250 г капеллини
500 г замороженных очищенных мидий
4 ст. ложки с горкой сыра «маскарпоне»
оливковое масло
2-3 ст. ложки каперсов
половинка небольшой луковицы
2-3 зубчика чеснока
пряности во вкусу
Готовим:
1. Отвариваем капеллини как обычную пасту: в кипящей подсоленой воде, добавив 1 ст. ложку оливкового масла. А как сварятся - просто откидываем на дуршлаг, не промывая и ни чем не смазывая.
2. Очень мелко нарезанный лучок вместе с чесноком обжариваем на оливковом масле до прозрачности. Затем снимаем сковороду с огня и добавляем «маскарпоне» и как только от жара сыр распустится в сливки, снова ставим сковороду на огонь. На этом этапе можно добавить черный молотый перец и немного смеси итальянских трав.
3. Размороженные мидии откидываем на дуршлаг - лишняя жидкость нам здесь не нужна и перекладываем в сливочный соус. Туда же отправляем каперсы и на очень медленном огне, все время помешивая, готовим еще минуты 2. Затем снимаем с огня, накрываем крышкой и даем постоять минут 5. Теперь неплохо бы блюдо проверить на соль и если надо, досолить. Но раньше этого делать не стоит, потому что «коварные» каперсы и так поделятся с соусом своей соленостью.
4. Готовый соус раскладываем по сервировочным тарелкам, а вокруг располагаем капеллини.
Источник: kp.ru