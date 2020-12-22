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Дальние поездки в пандемию. Какой транспорт самый безопасный?

18:00 22.12.2020 Фото: Pixnio
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В поезде в каждом вагоне проводник должен включать и выключать систему кондиционирования.

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В поездах можно более точно настроить вентиляцию и обеспечить приток свежего воздуха
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Какой вид транспорта выбрать, чтобы снизить риск заражения коронавирусом во время дальней поездки, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Во время пандемии коронавируса для дальних поездок предпочтительнее наземный, а не воздушный транспорт, считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. В интервью радио Sputnik эксперт отметил, что в поездах, если сравнивать их с самолетами, на одного человека приходится больше пространства и воздуха, поэтому снижается концентрация патогенов и соответственно риск заразиться коронавирусом.

"Как показывает практика, очагами массового заражения ни поезд, ни самолет не становятся, однако поезд все-таки чуть безопаснее. В поезде немножко больше квадратных метров площади и немного больше кубических метров воздуха на одного пассажира. Это важно. Даже в вагоне с креслами места больше, чем в самолете, где кресла стоят гораздо ближе друг к другу, чем в самолете. В вагонах купе еще больше места на пассажира, и вероятность заразиться немножко меньше", – считает Кирилл Янков.

Особенности вентиляции в поездах тоже способствуют повышению уровня безопасности, полагает председатель Союза пассажиров России.
"В самолете стандартно высокая циркуляция воздуха. В поездах единого стандарта нет, но в большинстве современных вагонов есть кондиционеры, хотя встречаются и старые вагоны без них, но там все-таки можно открыть форточку. В самых новых вагонах встроены еще системы обеззараживания воздуха", – пояснил Кирилл Янков.

Также в поездах можно более точно настроить вентиляцию и обеспечить приток свежего воздуха.

"В самолете все четко, систему нагнетания воздуха включает пилот, и она не может не работать в полете. В поезде в каждом вагоне проводник должен включать и выключать систему кондиционирования. Пассажиры всегда могут высказать свои замечания, чтобы кондиционер стал работать сильнее. Также в поезде в каждом вагоне есть возможность открыть окна и обеспечить приток свежего воздуха ", – заключил Кирилл Янков.

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