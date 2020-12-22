В чем встречать новый год 2021: Цвета, фасоны и советы по выбору наряда

Главный принцип - поменьше кричащих излишеств, кислотных цветов и вычурности, элегантная сдержанность и свобода движений в приоритете в праздничную ночь 2021.

Один из самых важных вопросов - в чем встречать Новый год

Год как встретишь, так и проведешь. Наступающий 2021-й обязательно должен стать особенным. А потому нужно подготовиться к празднику как следует. И один из самых важных вопросов - в чем встречать Новый год?

Встречать Новый год 2021, чьим покровителем по восточному календарю будет Белый Металлический Бык, астрологи советуют в домашней обстановке, но с размахом. Устройте настоящий праздник, позовите друзей и родных, приготовьте побольше самого разного угощения и закатите веселую вечеринку! Символ года Бык такой подход обязательно оценит и подарит хозяевам гостеприимного дома успех во всем.

Важно также правильно нарядиться для главной ночи в году. Главный принцип - поменьше кричащих излишеств, кислотных цветов и вычурности, элегантная сдержанность и свобода движений в приоритете в праздничную ночь 2021. А в чем же тогда встречать Новый год? Вот несколько советов, как выбрать наряд, чтобы понравиться Белому Быку.

В каких цветах встречать Новый год 2021

Как уже говорилось, хозяин 2021 года - Белый Металлический Бык, поэтому и цвета выбираем соответствующие. Все оттенки серого, голубого, бежевого, а также серебристый, белый и пастельные цвета - все они спокойные и светлые, и легко сочетаются между собой.

Кстати, астрологи советуют надевать одежду определенных оттенков в зависимости от того, о чем вы мечтаете в наступающем году. Но и тут нужно помнить о предпочтениях животного-символа. Так, если ждете роста доходов, выбирайте белый наряд. Важнее любовь? - остановитесь на светло-сером платье. И главное, никаких "хищных" принтов, Быку это точно не понравится. Что поделать, придется приберечь леопардовое мини до другого раза. А также не стоит использовать в своем образе и красный цвет, он как известно тоже не по вкусу символу нового года.

Говорят, что тех, кто сможет угодить символу году в новогоднюю ночь, весь год будет сопровождать финансовая удача

Что надеть на новогоднюю вечеринку женщинам: модные тенденции

1. Платье. В моде силуэт на одно плечо. Цвета, как правило, светлые, однако и классику жанра - маленькое черное платье - тоже никто не отменял. Только последнее в 2021 году должно быть "с изюминкой" - с интересным разрезом на спине, блестящими вставками. Хотите элегантности - наденьте облегающее платье в пол металлического оттенка, можно с дополнительным акцентом в виде разреза.

2. Юбки. Пышные или летящие из струящейся ткани добавят женственности образу. В моде по-прежнему плиссировка, универсальный тренд практически для любого стиля, от спортивного до классики. Также стоит отметить асимметричные модели, с запахом и высокой посадкой.

Дерзким мини скажем решительное "нет" (мы же спрятали подальше то леопардовое, помните?). Для новогодней ночи 2021 выбираем юбку средней длины или макси, а праздничного настроения добавят перламутровые и металлические переливы.

3. Комбинезоны. Хороши будут шелковые с укороченными брюками. Или вельветовые свободного кроя с зауженными книзу или, наоборот, очень широкими штанинами. Для новогодней ночи 2021 прекрасно подойдет также комбинезон металлического оттенка или с принтом, например, графическим или флористическим. Альтернативой комбинезону может стать брючный костюм - классический, с необычными деталями или полностью усыпанный пайетками.

4. Топы. Струящиеся атласные на тонких бретельках или с люрексом - они и символу года, Металлическому Быку, понравятся, и создадут стильный образ. Топ, декорированный пайетками может послужить главным украшением в образе, т.к. сам по себе самодостаточен. Сочетаем с брюками - укороченными зауженными или, наоборот, максимально свободными - или той же летящей юбкой.

5. Блузки и рубашки. Свободного силуэта, не сковывающие движения, лучше однотонные. Шелковые и атласные блузы станут отличным нарядным вариантом и дополнят практически любой низ - будь то широкие брюки, кюлоты или юбка-карандаш. Вполне допустим и не вычурный декоративный элемент в виде банта или воротника с оборками или кружевом в винтажном стиле.

"Вечерние платья - беспроигрышный вариант в выборе наряда в новогоднюю ночь. Это могут быть и облегающие модели в пол, модели с асимметрией, модели А-силуэтного кроя" - Татьяна Докучиц, стилист, преподаватель школы стилистики Ирины Ильинской.

Также следует выделить несколько модных направлений, которые помогут создать праздничный образ:

1. Объемные рукава

Когда хочется оказаться в центре внимания, выбирайте необычный крой. Игривые рукава-фонарики, воздушные рукава-круассаны, изящные рукава-бутоны украсят даже самое простое платье или станут неотъемлемой частью фантазийной блузы. Поставив такой акцент в своем образе, вы точно не останетесь незамеченной на новогодней вечеринке.

2. Полупрозрачность

Никаких правил и ограничений, в моде откровенность. Прозрачное платье, надетое на комбинацию в тон, полупрозрачная блуза с рукавами-буфами либо отдельные соблазнительные вставки в платье, например. Стоит обратить внимание на воздушные шифоновые юбки длины миди - они прекрасно отображают данную стилистику. Сочетать их можно как с топом в бельевом стиле, так и с джемпером oversize, который только подчеркнет хрупкость образа. В таких нарядах вы будете выглядеть элегантно и загадочно, подчеркивая свою женственность.

3. Перламутровое сияние

Сиять - девиз новогодней ночи. Сегодня актуально натуральное перламутровое сияние, которое схоже с переливами жемчуга. Выбираем атлас, шелк и сатин в светлых тонах. Хотите более утонченный образ - подойдет атласный брючный костюм с широкими брюками в пол. Если же хочется романтики, то отличным вариантом станет шелковое платье-комбинация на тонких бретелях.

4. Футуризм

Любите интересные детали в образах? Тогда стоит обратить внимание на неординарный дизайн и крой, ведь именно так характеризуется футуристический стиль. И конечно, сюда же относится металлический блеск. В этом случае идеально подойдет асимметричное платье с одним рукавом. Также можно добавить "перчинки" в образ с помощью металлической баски, надетой на платье или юбку прямого кроя.

5. Градиент и абстракция

Если вам надоели однотонные образы, обратите внимание на градиент или абстрактные принты. Можно выбрать платье из атласа, шелка, шифона или органзы в пастельных оттенках. Плавные переходы спокойных цветов будут выглядеть очень нежно, подчеркивая вашу утонченную натуру.

"Обязательный элемент образа – украшения и аксессуары. Помните, сегодня в тренде массивные украшения и асимметрия" - Татьяна Докучиц, стилист, преподаватель школы стилистики Ирины Ильинской.

Что касается тканей, то, кроме шелка, атласа и шифона для новогодней ночи 2021 хорошо подойдет и бархат, он как нельзя кстати для вечерних выходов. Отличным дополнением к наряду будет небольшой клатч с пайетками или металлическим декором, его можно вписать практически в любой образ.

В чем встречать Новый год 2021 мужчинам

Что касается цветов, тут все просто. Вспоминаем про классику мужской моды: коричневый, пепельный, серый, черный. Все это и в начале 2021-го как никогда актуально. Для тех, на кого такая классика навевает тоску, подойдут пастельные оттенки, они этой зимой будут в тренде. Хороший модный образ получится с рубашкой серого цвета.

Разбавить спокойную гамму можно яркой деталью - галстуком, бархатной бабочкой. Кстати, идеально, если пришедшая на вечеринку пара будет одета в одной цветовой гамме.

Встречая Новый год 2021, мужчинам лучше все же отказаться от джинсов и выбрать вместо них брюки, например, чинос или слаксы. Сочетаем с рубашками, яркими пуловерами или свитерами крупной вязки.

Ну, а истинные джентльмены могут отдать предпочтение костюму, хозяин года Бык такую основательность оценит.

Выбираем обувь для новогоднего вечера

Тут главный совет диктуют соображения удобства - обуйте те туфли или ботинки, в которых вам будет удобно отплясывать всю ночь. Нет, никто не против и шпилек, главное, чтобы вам было на них комфортно и легко.

В год Белого Быка можно выбрать металлические оттенки обуви, в блестящих туфельках вы будете просто как принцесса. Только тогда одежда должна быть довольно сдержанной - помните, что Бык не любит перебора.

Ну а если хотите помодничать, выбирайте обувь с замысловатым каблуком, прозрачными вставками или шнуровкой. А также можно поэкспериментировать с сетчатыми лодочками или ботильонами - они добавят вашему образу пикантности.

И не забываем про белую обувь - она по-прежнему актуальна.

Ну, и универсальный совет - не встречайте праздник в тапочках, даже если это домашний вечер. Это убьет на корню любой образ и праздничного настроения уж точно не добавит.

Макияж на Новый год Белого Металлического Быка: будем сиять

Грамотно подобранный макияж - очень важная часть праздничного образа. В 2021 году приветствуются блеск, золотистая гамма, все оттенки металлик. Не забудьте про классическое правило: яркий акцент делаем либо на губы, либо на глаза. Для новогодней ночи 2021 визажисты советуют все же привлечь внимание к губам.

В списке трендов на начало 2021 года будет стобинг. Это техника растушевки хайлайтера помогает расставить акценты и придать лицу сияние - идеально для новогодней ночи.

Кстати, нюд тоже не сдает своих позиций, макияж "без макияжа" остается в моде и зимой 2020-2021. Если это ваш вариант, смело применяйте его и для праздничного вечера.

И, конечно, учтите, что к новогоднему макияжу есть и особое требование - он должен быть стойким. Иначе уже к бою курантов вы рискуете предстать перед гостями с "поплывшей" тушью и размазавшейся помадой. Поэтому имеет смысл заранее протестировать косметику, которой будете пользоваться, и на предмет ее гипоаллергенности тоже.

Новогодний маникюр-2021: что модно

Очень хорош будет золотой, например, небанальный вариант - бежевый лак с золотистым френчем. Дизайн с блестками тоже в списке модных тенденций для встречи Нового года 2021. Ну, и, конечно, маникюр в белом - и в тренде, и символу наступающего года придется по душе.

А вот от "новогоднего" дизайна на ногтях в виде елочных игрушек, снеговиков и бычков в качестве символа года рекомендуем все же воздержаться. Оставьте подобные оригинальные решения старшеклассницам или аниматорам на детских утренниках. Если очень хочется изобразить на ногте мини-картину, остановитесь на сверкающих звездах - как раз в тему металла.

Львам в золоте, Рыбам в белом: как одеться на Новый год-2021 разным знакам Зодиака

ОВЕН

Знаки Огня Овны - натуры энергичные и импульсивные. Когда, как не в праздник, эти черты характера уместно подчеркнуть? Овнам единственным из всего зодиакального круга в новогоднюю ночь 2021 не нужно бояться крайностей, вашей натуре это будет уместно. Что касается цветов, выбор очевиден - все оттенки красного и бордо, пайетки и блеск. Подойдут крупные украшения и броский макияж.

ТЕЛЕЦ

Тельцы - люди упорные, идут к цели, не сворачивая с пути. Подчеркнуть их основательность помогут уважаемые Быком уравновешенные природные оттенки земли. А добавить праздничности образу помогут атласные детали, вырезы, легкий силуэт, ну, и, конечно, аксессуары. Оливковый или коричневый наряд дополняем золотистыми украшениями, и к новогодней вечеринке 2021 вы готовы.

БЛИЗНЕЦЫ

Астрологи рекомендуют Близнецам встречать Новый год-2021 в прохладных светлых оттенках, жемчужном или пепельном. Тенденция с необычными силуэтами и асимметрией придумана как раз для них - так третий знак зодиака сможет проявить свою двойственную натуру. Неплохо бы добавить в образ некоторую небрежность - Близнецы не любят пафоса.

РАК

Раки - люди романтичные, и в то же время ценящие домашний уют. Поэтому и наряд для встречи Нового года 2021 им стоит выбрать воздушный, но при этом удобного кроя. Им подойдут модные пастельные тона и все оттенки их родной водной стихии. Невесомые юбки, тонкие цепочки и серьги-пусеты в качестве аксессуаров, простая укладка - и стильный праздничный образ для Раков готов.

ЛЕВ

Конечно, металлик и блеск - ни у кого из присутствующих не должно остаться сомнений, кто здесь главная звезда новогодней вечеринки 2021. Побольше золота и эффектного декора, Львам нужно проявить свою царственную натуру. В качестве альтернативы блестящему подойдет персиковый наряд - но и его желательно дополнить золотистыми аксессуарами.

ДЕВА

У сдержанных, практичных и умеренных в своих желаниях Дев девиз новогодней ночи 2021 - дорого, сдержанно, элегантно. Им подойдут изящные платья в пол спокойных оттенков, Бык этот образ оценит. Побольше аристократичности, вам она идет. Также их выбор - актуальные в этом сезоне комбинезоны свободного кроя или брючные костюмы.

ВЕСЫ

Актуальный для года Металлического Быка серебристый должен обязательно принести жизнерадостным Весам в 2021 году особенную удачу. Астрологи также советуют добавить к наряду массивные украшения, например, серьги, и тогда ваш образ для новогодней ночи сложится просто идеально.

СКОРПИОН

Страстным Скорпионам можем напомнить, что символ года Бык ценит сдержанность. Поэтому если уж решили проявить свой яркий характер, то остановитесь все же на каком-то одном акценте в праздничном образе. Как вариант - черное платье с прозрачными вставками или с вырезом на спине. Или без выреза, сдержанного силуэта, но дополненное яркой сумочкой или крупными серьгами.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам звезды в Новый год 2021 предоставляют полную свободу действий в выборе наряда. Можно все, что захотите! Главное, чтобы в образе именно вы чувствовали себя комфортно, прислушайтесь к своей сильной натуре. Если решили довериться символу наступающего года, обратитесь к любимым Металлическим Быком цветам: белому, серому, серо-голубому.

КОЗЕРОГ

Козероги, как и хозяин наступающего года Бык, ценят комфорт и удобство. Поэтому выбираем мягкие, не стесняющие движений платья-миди, комплект с брюками спокойных природных оттенков или юбкой с ненавязчивым принтом. Если хочется добавить образу праздника, пусть это будет насыщенный макияж.

ВОДОЛЕЙ

Почему-то именно Водолеям астрологи советуют в новогоднюю ночь 2021 кардинально сменить имидж. Если друзья и коллеги привыкли видеть спортивную девочку в кедах, драных джинсах и подростковых футболках, то в праздничную вечеринку поразите их стилем "голливудский шик" или нежным романтическим образом. Вот все удивятся!

РЫБЫ

Рыбам желательно остановить свой выбор на белом. Последнему знаку гороскопа также рекомендуется для праздничной ночи в 2021 году особенно тщательно продумать прическу. Ну, и контрольный совет от астрологов: выбирайте красную помаду, образ роковой красотки обязательно принесет удачу.

Как подобрать новогодний наряд по типу фигуры

Треугольник: пышные бедра, но небольшая грудь и узкие плечи. Ваш вариант - платья А-силуэта расширяющиеся книзу, завышенная талия или драпировка в верхней части праздничного комплекта. Такие наряды уравновесят пропорции и визуально добавят объема сверху. Можно также накинуть на плечи укороченный пиджак или объемный палантин.

Прямоугольник: фигура прямая, живота нет, но и линия талии не выражена. Вам подойдут модели с заниженной линией талии, юбки со складками или юбка-тюльпан. Придать акценты фигуре поможет также баска или заметные декоративные элементы.

Овал: линия талии выражена плохо, есть животик, при этом бедра и плечи довольно пышные и примерно одного объема. Спрятать недостатки и подчеркнуть формы вам помогут вертикальные вставки, декольте, драпировка. Выбирайте платья рубашечного покроя, с запахом или в виде трапеции.

Перевернутый треугольник: плечи шире бедер, достаточно массивные руки, большая или средняя грудь, но при этом стройные ноги. Ваш выбор - мини-платья, которые сместят акцент на нижнюю часть тела. Хороши будут также объемные пышные юбки или платья с ассиметричным верхом, на одно плечо или с V-образным вырезом.

Песочные часы: четкая линия талии, ярко выражены грудь и бедра. Вам проще всего: такая фигура, если и нуждается в коррекции, то в минимальной. Тут главная задача - не скрыть недостатки, а подчеркнуть достоинства. Женственные приталенные модели станут прекрасным вариантом.

Как правильно подобрать подходящий цвет одежды и макияжа

Наверно вы уже не раз замечали, что в каких-то цветах вы выглядите лучше, а в каких-то наоборот, представляетесь не в лучшем свете. А все это потому, что крайне важно подобрать те цвета, которые вам действительно подходят, ведь правильно подобранные цвета в одежде способны скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Тем более если дело касается выбора наряда для главной вечеринки года.

Задача по подбору идеального образа намного проще если вы знаете свой цветотип внешности, ведь он остается неизменным всю жизнь.

Существует 4 основных цветотипа: зима, весна, лето и осень.

Теперь рассмотрим каждый из них подробнее, а вы постарайтесь узнать себя.

Зима:

Зимний цветотип отличается оливковым подтоном кожи или очень светлым, практически белоснежным. Им присущи темные волосы (могут быть черными или темно-каштановыми). Тоже самое относится и к глазам и бровям. Глаза правда могут быть и синими и насыщенными голубыми.

Весна:

Весенний цветотип является пожалуй самым нежным. У них очень светлая, теплого оттенка кожа, можно сказать полупрозрачная, часто встречаются веснушки. Глаза небесного цвета или светло-зеленые, волосы с золотистым отливом. Такие люди практически не загорают на солнце.

Лето:

Летний цветотип характеризуется серым оттенком в волосах, глазах и бровях. Кожа также имеет серый подтон. Как правило все русые оттенки волос, серые, голубые и ореховые глаза являются показателем этого цветотипа. Но бывают исключения - коричневые волосы тоже имеют место быть, но в холодных оттенках. В целом лето можно охарактеризовать как самый спокойный цветотип.

Осень:

Осенний цветотип говорит за себя - это яркие, глубокие оттенки во всем. Первое, что может прийти в голову при упоминании этого цветотипа - это рыжие или медные волосы, и это действительно так. Теплый рыжий оттенок у этих людей присутствует везде. Кожа обычно цвета слоновой кости, с довольно ярко-выраженными веснушками.

Ну и глаза соответствуют: глубокого цвета морской волны, зелени или цвета кофе.

Итак, мы рассмотрели каждый из цветотипов и наверное вы уже заметили, что зима и лето - это холодные цветотипы, а осень и весна - теплые. Еще они различаются по насыщенности. Так, зиме и осени подходят более яркие и сочные цвета, а для лета и весны характерны более спокойные, пастельные оттенки.

Для каждого цветотипа существуют свои подходящие цвета. Давайте рассмотрим какие.

Зима.

Для зимы идеально подойдут: рубиновый, оттенок фуксии, цвет индиго, ярко-голубой, изумрудный, неоново-желтый, цвет лимонной корки, фиолетовый, черничный, холодный бежевый, горький шоколад, цвет мокрого асфальта, черный, белый.

Весна.

Для весны выигрышными цветами будут: персиковый, цвет алого мака, коралловый, светло-бирюзовый, небесно-голубой, салатовый, фисташковый, желтовато-зеленый, медовый, цвет одуванчика, розово-сиреневый, фиалковый, карамельный, песочный, цвет лаврового листа, молочный, кремовый.

Лето.

Для лета прекрасно подойдут цвета с серым подтоном: пыльно-розовый, бордо, вишневый, серо-голубой, синий, мятный, нефритовый, цвет голубой ели, мякоти лимона, серо-сиреневый, холодный бежевый, цвет какао, кофейный, графитовый, пепельный, жемчужный, перламутровый.

Осень.

Для осени превосходны будут следующие цвета: оранжевый, томатный, красно-коричневый, цвет морской волны, бирюзовый, оливковый, болотный, янтарный, медовый, баклажановый, сливовый, цвет корицы, кирпичный, терракотовый, бронзовый, цвет хаки, болотно-серый, цвет топленого молока.

Ну а теперь перейдем к макияжу для каждого цветотипа.

Зима

Зиме подойдут яркие, контрастные, холодные оттенки.

Тональное средство выбирайте холодного бежевого или бежево-оливкового оттенка.

Румяна лучше всего розовые или цвета кофе.

В макияже глаз будут красиво смотреться следующие цвета: черный, ярко-синий, фиолетовый, изумрудный, шоколадный.

Тушь можно выбрать поярче, например, изумрудную, бордо или фиолетовую. Ну и черная конечно будет смотреться идеально.

Губы подчеркивайте розовым, вишневым, красным, бордовым.

Весна

Весне лучше остановиться на светлых и ясных цветах.

Тон должен быть легким, практически прозрачным. Хорошо подойдут желтовато-бежевый и персиковый оттенки.

Румяна выбирайте персиковые или коралловые.

Тени для глаз: аквамарин, светлая бирюза, золотистый, теплый коричневый, золотисто-бежевый.

Тушь также не должна сильно выделяться, стоит обратить внимание на коричневую и бирюзовую.

На губах прекрасно будут выглядеть персиковый и коралловый оттенки.

Лето

Летнему цветотипу подходят холодные, пастельные, приглушенные цвета.

Тон с серым подтоном: серо-розовый или бежево-розовый.

Румяна: розовые или холодные бежевые.

Для глаз идеальны будут: сиреневый, дымчато-голубой, серый, серо-розовый, холодный коричневый, сиренево-розовый, серебряный.

Тушь лучше выбрать серо-коричневую или темно-серую.

Для губ подойдут холодные розовые оттенки, а также малиновый и бордовый.

Осень

Осени идут теплые и насыщенные цвета.

Тон цвета слоновой кости, теплый бежевый или персиковый.

Румяна: терракотовый, красно-коричневый.

Глаза подчеркивайте коричневым, золотым, оливковым, сливовым, бирюзовым.

Тушь будет идеальна в коричневом оттенке.

На губах лучше будут смотреться красно-коричневый, оранжевый, терракотовый и золотисто-коричневый.

Источник: kp.ru