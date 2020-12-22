Убил сокамерника за воровство алкоголя осужденный в ИК-13 Новосибирской области

В целях реализации своего преступного умысла злоумышленник проследовал в бытовые помещения, где взял ранее сокрытую от сотрудников исправительного учреждения металлическую пластину, заточенную по принципу строительного ножа.

Ссора переросла в драку, в ходе которой осужденные стали бороться друг с другом

Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 29-летнего осужденного, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 6 июня 2020 года около 23 часов между находящимися в состоянии алкогольного опьянения двумя осужденными, отбывающими наказание в колонии-поселения ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области, расположенной в Убинском районе с. Раисино, в помещении для приема пищи возникла ссора, в ходе которой один осуждённый стал высказывать другому претензии, обвиняя его в хищении алкогольных напитков. Указанная ссора переросла в драку, в ходе которой осужденные стали бороться друг с другом. Конфликт пресекли сотрудники исправительного учреждения, которые потребовали от дебоширов покинуть помещение для приема пищи и пройти к своим спальным местам. Однако обвиняемый, затаив обиду на своего оппонента, решил убить его. В целях реализации своего преступного умысла злоумышленник проследовал в бытовые помещения, где взял ранее сокрытую от сотрудников исправительного учреждения металлическую пластину, заточенную по принципу строительного ножа. После чего пришел к спальным местам, подошел к потерпевшему и, неожиданно для последнего, стал наносить заточенной металлической пластиной множественные (не менее 12) удары в голову, шею и туловище, пока его противоправные действия не были пресечены сотрудниками колонии.

Потерпевший был доставлен в ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ», однако через двое суток от массивной кровопотери он скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: sledcom