Смертей все больше: Скончался 561 пациент за сутки на 22 декабря в России

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 319 520.

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 319 520.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 776 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5678 (19,7%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0,3%

2. Республика Тыва 0,4%

3. Республика Алтай 0,5%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 906 503 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 158 человек:

Москва - 5003

Санкт-Петербург - 1899

Московская область - 1212

Хабаровский край - 517

Нижегородская область - 460

Республика Карелия - 445

Красноярский край - 436

Свердловская область - 407

Архангельская область - 382

Ростовская область - 382

Воронежская область - 367

Республика Коми - 357

Пермский край - 352

Вологодская область - 347

Иркутская область - 339

Тверская область - 332

Калининградская область - 314

Ульяновская область - 300

Забайкальский край - 292

Самарская область - 290

Орловская область - 287

Ивановская область - 285

Псковская область - 279

Мурманская область - 271

Саратовская область - 269

Республика Крым - 264

Волгоградская область - 262

Белгородская область - 257

Кировская область - 240

Омская область - 237

Алтайский край - 230

Ямало-Ненецкий автономный округ - 227

Томская область - 227

Ханты-Мансийский автономный округ - 224

Приморский край - 219

Новосибирская область - 216

Смоленская область - 209

Ленинградская область - 209

Новгородская область - 209

Ставропольский край - 203

Удмуртская Республика - 203

Тульская область - 192

Республика Саха (Якутия) - 190

Сахалинская область - 177

Владимирская область - 175

Республика Хакасия - 175

Ярославская область - 172

Курская область - 171

Оренбургская область - 166

Кемеровская область - 165

Калужская область - 163

Тамбовская область - 158

Тюменская область - 157

Кабардино-Балкарская Республика - 134

Республика Башкортостан - 134

Амурская область - 133

Рязанская область - 129

Липецкая область - 128

Костромская область - 127

Пензенская область - 124

Краснодарский край - 122

Республика Дагестан - 121

Республика Чувашия - 120

Республика Калмыкия - 117

Севастополь - 115

Республика Бурятия - 106

Курганская область - 99

Астраханская область - 87

Республика Адыгея - 86

Карачаево-Черкесская Республика - 82

Республика Мордовия - 82

Республика Северная Осетия - Алания - 76

Чеченская Республика - 68

Камчатский край - 68

Республика Ингушетия - 64

Республика Алтай - 57

Республика Тыва - 47

Республика Марий Эл - 44

Магаданская область - 44

Брянская область - 42

Челябинская область - 34

Республика Татарстан - 24

Еврейская автономная область - 18

Чукотский автономный округ - 5

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 319 520.

За последние сутки подтверждено 561 летальных случая:

Санкт-Петербург - 82

Москва - 71

Ростовская область - 23

Московская область - 22

Красноярский край - 21

Пермский край - 19

Нижегородская область - 17

Свердловская область - 17

Иркутская область - 16

Краснодарский край - 14

Тульская область - 13

Республика Хакасия - 11

Ивановская область - 10

Воронежская область - 9

Республика Крым - 8

Республика Чувашия - 8

Челябинская область - 8

Омская область - 8

Брянская область - 7

Липецкая область - 7

Республика Коми - 7

Ставропольский край - 7

Алтайский край - 7

Новосибирская область - 7

Архангельская область - 6

Республика Дагестан - 6

Саратовская область - 6

Тюменская область - 6

Республика Саха (Якутия) - 6

Белгородская область - 5

Владимирская область - 5

Ярославская область - 5

Калининградская область - 5

Астраханская область - 5

Оренбургская область - 5

Республика Бурятия - 5

Забайкальский край - 5

Приморский край - 5

Курская область - 4

Мурманская область - 4

Волгоградская область - 4

Калужская область - 3

Костромская область - 3

Орловская область - 3

Рязанская область - 3

Тамбовская область - 3

Тверская область - 3

Республика Ингушетия - 3

Пензенская область - 3

Ханты-Мансийский автономный округ - 3

Ямало-Ненецкий автономный округ - 3

Республика Алтай - 3

Республика Карелия - 2

Вологодская область - 2

Севастополь - 2

Республика Мордовия - 2

Удмуртская Республика - 2

Кемеровская область - 2

Сахалинская область - 2

Новгородская область - 1

Псковская область - 1

Чеченская Республика - 1

Республика Башкортостан - 1

Республика Марий Эл - 1

Кировская область - 1

Курганская область - 1

Магаданская область - 1

За весь период по России умерло 51 912 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 86,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 312 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 тыс. 327 человек.