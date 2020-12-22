Смертей все больше: Скончался 561 пациент за сутки на 22 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 776 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5678 (19,7%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ 0,3%
2. Республика Тыва 0,4%
3. Республика Алтай 0,5%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 906 503 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 158 человек:
Москва - 5003
Санкт-Петербург - 1899
Московская область - 1212
Хабаровский край - 517
Нижегородская область - 460
Республика Карелия - 445
Красноярский край - 436
Свердловская область - 407
Архангельская область - 382
Ростовская область - 382
Воронежская область - 367
Республика Коми - 357
Пермский край - 352
Вологодская область - 347
Иркутская область - 339
Тверская область - 332
Калининградская область - 314
Ульяновская область - 300
Забайкальский край - 292
Самарская область - 290
Орловская область - 287
Ивановская область - 285
Псковская область - 279
Мурманская область - 271
Саратовская область - 269
Республика Крым - 264
Волгоградская область - 262
Белгородская область - 257
Кировская область - 240
Омская область - 237
Алтайский край - 230
Ямало-Ненецкий автономный округ - 227
Томская область - 227
Ханты-Мансийский автономный округ - 224
Приморский край - 219
Новосибирская область - 216
Смоленская область - 209
Ленинградская область - 209
Новгородская область - 209
Ставропольский край - 203
Удмуртская Республика - 203
Тульская область - 192
Республика Саха (Якутия) - 190
Сахалинская область - 177
Владимирская область - 175
Республика Хакасия - 175
Ярославская область - 172
Курская область - 171
Оренбургская область - 166
Кемеровская область - 165
Калужская область - 163
Тамбовская область - 158
Тюменская область - 157
Кабардино-Балкарская Республика - 134
Республика Башкортостан - 134
Амурская область - 133
Рязанская область - 129
Липецкая область - 128
Костромская область - 127
Пензенская область - 124
Краснодарский край - 122
Республика Дагестан - 121
Республика Чувашия - 120
Республика Калмыкия - 117
Севастополь - 115
Республика Бурятия - 106
Курганская область - 99
Астраханская область - 87
Республика Адыгея - 86
Карачаево-Черкесская Республика - 82
Республика Мордовия - 82
Республика Северная Осетия - Алания - 76
Чеченская Республика - 68
Камчатский край - 68
Республика Ингушетия - 64
Республика Алтай - 57
Республика Тыва - 47
Республика Марий Эл - 44
Магаданская область - 44
Брянская область - 42
Челябинская область - 34
Республика Татарстан - 24
Еврейская автономная область - 18
Чукотский автономный округ - 5
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 319 520.
За последние сутки подтверждено 561 летальных случая:
Санкт-Петербург - 82
Москва - 71
Ростовская область - 23
Московская область - 22
Красноярский край - 21
Пермский край - 19
Нижегородская область - 17
Свердловская область - 17
Иркутская область - 16
Краснодарский край - 14
Тульская область - 13
Республика Хакасия - 11
Ивановская область - 10
Воронежская область - 9
Республика Крым - 8
Республика Чувашия - 8
Челябинская область - 8
Омская область - 8
Брянская область - 7
Липецкая область - 7
Республика Коми - 7
Ставропольский край - 7
Алтайский край - 7
Новосибирская область - 7
Архангельская область - 6
Республика Дагестан - 6
Саратовская область - 6
Тюменская область - 6
Республика Саха (Якутия) - 6
Белгородская область - 5
Владимирская область - 5
Ярославская область - 5
Калининградская область - 5
Астраханская область - 5
Оренбургская область - 5
Республика Бурятия - 5
Забайкальский край - 5
Приморский край - 5
Курская область - 4
Мурманская область - 4
Волгоградская область - 4
Калужская область - 3
Костромская область - 3
Орловская область - 3
Рязанская область - 3
Тамбовская область - 3
Тверская область - 3
Республика Ингушетия - 3
Пензенская область - 3
Ханты-Мансийский автономный округ - 3
Ямало-Ненецкий автономный округ - 3
Республика Алтай - 3
Республика Карелия - 2
Вологодская область - 2
Севастополь - 2
Республика Мордовия - 2
Удмуртская Республика - 2
Кемеровская область - 2
Сахалинская область - 2
Новгородская область - 1
Псковская область - 1
Чеченская Республика - 1
Республика Башкортостан - 1
Республика Марий Эл - 1
Кировская область - 1
Курганская область - 1
Магаданская область - 1
За весь период по России умерло 51 912 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 86,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 312 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 тыс. 327 человек.