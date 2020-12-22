Маникюр на новый год 2021

Одним из самых популярных в 2021 году станет узор, свойственный камням, подобным мрамору или бирюзе.

Стильный маникюр на длинные ногти поможет дополнить идеальный образ новинками на Новый 2021 год

Стильный маникюр на длинные ногти поможет дополнить идеальный образ новинками на Новый 2021 год. Именно в преддверии этого праздника можно создавать удивительные узоры на ногтях с елочками, снегом, игрушками, снеговиками и даже Санта-Клаусом.

Актуальные тенденции нейл-индустрии на праздничные каникулы

Хозяином 2021 года станет Металлический Белый Бык, вот почему на первых местах в дизайне длинных ногтей окажутся:

жемчужные втирки;

блестки;

стразы;

переливающиеся покрытия;

серебристая и золотистая фольга.

Дуэты из этих элементов и белоснежных снежинок, а также морозных узоров и металлизированного покрытия будут выглядеть на длинных ногтях невероятно стильно и роскошно. Символ года, нарисованный на одном из ногтей, также придется кстати, главное – грамотно подобрать цветовую гамму.

Среди актуальных новинок маникюра на Новый 2021 год на длинные ногти окажется классический френч в оригинальном исполнении. Отличный вариант – с растяжкой из блесток или втиркой на концах ногтей. Хорошо будет выглядеть маникюр в комбинации с белоснежным и жемчужным пигментом.

В качестве дополнений к дизайну можно применять:

бриллиантовый блеск;

мармелад;

прозрачные камешки;

бульонки;

хрустальную крошку;

декоративный песок;

жемчужины;

фольгу;



флок.

Стильный новогодний маникюр превосходно смотрится в технике «жидкий металл» или «слеза единорога», с сопутствующими стильными воплощениями: «паутинкой», «вязаным свитером» или яркими полосами. Потрясающего эффекта поможет добиться зеркальная втирка, благодаря которой можно осуществить сказочный градиент на длинных ногтях.

Интересной новинкой маникюра на Новый 2021 год на длинные ногти является матовое покрытие. Это может быть гель-лак или пудра с матовым эффектом. Его можно украсить полосками глиттера, «елочными шарами» из стразов, рисунками и принтами.

Модные цветовые гаммы маникюра на длинные ногти в 2021 году базируются на колерах хозяина года – Металлического Белого Быка. Можно применять спокойную, нерасторопную суть «бычьего характера», выполняя маникюр с дизайном в близких по смыслу и настроению красках:

белоснежных;

серебряных;

серых;

черных.

Однако не менее уместным станет умение бычка грамотно, с дерзостью и яростью отбивать атаку, переходя в наступление и беря за основу соответствующие оттенки:

красный;

фиолетовый;

оранжевый;

пурпурный;

бордовый;

марсала.

Особую актуальность приобрели полупрозрачный и прозрачный маникюр-вуаль, украшенный вензелями и кружевами, выполненными белоснежными, серебристыми и черными красками.

Новинками маникюра на Новый 2021 год на длинные ногти стали интересные украшения:

серебряные кольца;

золотые цепочки;

колье.

Алый маникюр на Новый год

Отдельно стоит выделить маникюр на Новый год в алых тонах, как яркое пятно праздничного дизайна. Наряду с алым монодизайном, глянцем или матовым топом превосходно выглядит красный маникюр с сопутствующими рисунками, которые были созданы самой природой.

Дополнить такой маникюр можно близкими по контрастности оттенками. Также не стоит забывать о традиционных рисунках: снежках, снеговиках, бантах, зимних ягодах и прочих элементах, связанных с Новым годом.

Алые ногти превосходны в комбинациях с камнями, блестками, бусинами, стразами, серебряной и золотой фольгой, эффектом ртути и прочими минималистскими деталями.

«Слеза мистического единорога» и абстрактные разводы

Еще одна колоритная, но при этом стильная новинка предстоящего зимнего сезона, которая оформляется с эффектом жидкого металла и нетривиальным дизайном с абстрактными разводами, словно случайно оказавшимися на ногтях прекрасных представительниц слабого пола.

Этот маникюр с ртутным декорированием и абстрактными разводами лучше всего осуществлять на акцентных ногтях, чтобы в целом композиция не была перегружена. Безусловно, это всего лишь один из вариантов воплощения капелек ртути и абстракции.

Сверкающие волны

В том случае, если вы – обладательница длинных ноготков миндалевидной, овальной или квадратной форм, кстати придется новогодний дизайн с интересными волнами.

Восхитительно смотрятся нежные черные волны на глянце бежевого оттенка, с внедрением глиттера, который способен придать маникюру незначительный шик. Пастельные тона необязательны, можно применять совершенно разнообразные палитры цвета.

Природный дизайн

Природа – лучший художник и дизайнер, который способен творить чудеса. Маникюр на Новый год именно с таким вариантом придется кстати. Одним из самых популярных в 2021 году станет узор, свойственный камням, подобным мрамору или бирюзе.



Также весьма интересны вензельные зимние узоры, которые можно увидеть на окнах морозным утром. Интересна и причудливая паутинка, которую словно смастерил трудолюбивый паучок.

Какой вариант зимнего маникюра Вам понравится больше?

«Втирка» и мраморный эффект

«Втирка» и зеркальный эффект

С фольгой и полосками

Зимний дизайн со стразами

Глиттер на зиму

«Текстуры»

Бархатный маникюр с применением глиттера

Волшебные новогодние нотки в стильный дизайн грядущего праздника привнесут эффект матовости и бархата. Среди новинок маникюра на Новый 2021 год на длинные ногти пребывает матовый маникюр, декорированный стразами и блестками, которые могут быть как очень мелкими, так и крупными.

Невероятно стильным станет комбинация матово-глянцевого эффекта в новогоднем исполнении с рисунками и всевозможными элементами декорирования. Среди новогодних рисунков на длинных ногтях в 2021 году можно изображать:

елочные игрушки: сосульки, шары, гирлянды;

звезды;

персонажей из мультипликационных картин;

банты;

ягоды;



часы;сказочных животных;прекрасные зимние пейзажи.

Снежинки

Зимний маникюр с изображениями снежинок уже стал классикой. Для него лучше всего подойдут комбинации голубого, синего, серебристого и белоснежного оттенков лака.

Изобразить снежинки на ногтях можно различными методами. Они могут быть мелкими или более массивными с ажурными краями, изображаться с применением изящной кисти или благодаря стемпингу. Последний способ – самый легкий, и узор должен получиться безукоризненным.

Зимние пейзажи

Среди впечатляющих новинок маникюра на Новый 2021 год на длинные ногти почетное место заняли зимние пейзажи. Нейл-роспись на ногтях может складываться в полноценные картины:

сугробы из снега;

хвойные леса в снегу;

дома со светящимися окнами;

безлюдные улицы с фонарями.

Добавить изысканности рисункам можно благодаря глиттеру и стразам, что превосходно дополнит шикарную роспись.

Животные​

Если предпочитаете интересные и нестандартные варианты новогоднего маникюра, стоит изобразить лесных обитателей на ногтях. Актуальными идеями для предстоящего года станут:

медведи;



совы;пингвины;олени.

Совсем не обязательно изображать зверьков на каждом ногте, можно разукрасить только один. Воплощая в жизнь запоминающийся маникюр на Новый 2021 год на длинные ногти, в качестве новинки можно выбрать символ года – Белого Металлического Быка. В тренде окажутся изображения милого теленка или забавной бычьей мордочки.

Дед Мороз

Возвращаясь к тематике новогодних изображений на ногтях, стоит помнить о ключевом персонаже каждого Нового года – Деде Морозе или Санте. Их также можно различными способами изображать на длинных ногтях.

Можно нарисовать лицо с бородой, шапку, костюм или какой-либо другой атрибут, ассоциирующийся с Сантой. В любом случае маникюр будет выглядеть соответствующим празднику.

Елочка

Ключевой символ новогоднего праздника – елка, том числе изображенная на ногтях. Ярко-зеленые хвойные деревья могут разнообразить маникюр на праздник.

Можно рисовать деревья целиком или обойтись еловыми ветвями, которые окажутся не менее интересными. Одним из самых легких способов осуществить маникюр с елочкой – изобразить ее в виде треугольника, украсив сверху камушком или бусиной.

Снеговик

Отличным вариантом для традиционного новогоднего маникюра станет рисунок снеговика на ногтях. Эти сказочные персонажи всегда будут уместными в праздничной нейл-индустрии.

Не стоит бояться проявлять фантазию, рисуя снеговиков или смешные рожицы. Можно вспомнить любимых мультипликационных героев и изобразить, к примеру, Олафа из «Холодного сердца».

Блестки и стразы

Этот традиционный вариант маникюра на Новый 2021 год на длинные ногти — не новинка сезона, однако он стал всеми любимой классикой. Стразы и блестки, разноцветное конфетти, пайетки, бусинки всегда ассоциируются с праздником.

Также можно сделать стильный французский маникюр, взяв за основу темный насыщенный цвет, а полоску залить золотом или серебром. Такой маникюр станет превосходным дополнением к вечернему роскошному образу.

Кристаллы pixie

Представительницам прекрасного пола, которые буквально мечтают о блеске и внимании, стоит остановить свой выбор на эффектной хрустальной крошке – пикси. Этот удивительный нейл-арт полностью покроет ноготь, создав непревзойденный акцент на маникюре.

Новогодний френч

Стильный новогодний французский нейл-арт выполняется, как правило, с черными или золотистыми кончиками ногтей, также допустимы красный или белый цвета. Такой маникюр непременно должен быть дополнен сопутствующими символичными рисунками: шарами, снежинками или тематическим декором.

Фольга

Без фольги не может обойтись ни один новогодний маникюр, 2021 год не станет исключением. Изумительный праздничный арт с разноцветной фольгой на темной основе – идеальный вариант, который также может быть дополнен минималистичными изображениями. Мегастильный и нетривиальный маникюр превосходно завершит любой праздничный лук.

Узор в стиле «свитер»

Этот вид новогоднего маникюра на длинные ногти буквально ассоциируется с теплотой, ведь он подразумевает изображение уютной вязаной вещи. Орнамент, изображенный на стареньком свитере, или узор на носках из теплых шерстяных нитей могут стать отличной идеей.

Вязаный новогодний маникюр с фактурным покрытием и пудрой акрила выглядит незабываемым. Интересные элементы Скандинавии и узоры смогут напомнить всеми любимые зимние свитера.

Всевозможных вариантов зимнего маникюра на Новый 2021 год на длинные ногти существует огромное множество. Новинки, эксперименты, выдуманные интересные шедевры, комбинации красивых оттенков и техник нанесения, а также привлекательные рисунки – все это незаменимые атрибуты нейл-индустрии.

Подведем итог

Стразы, блестки, бусины, кристаллы – незаменимые традиционные виды украшения новогоднего маникюра на длинные ногти.

Рисунки Санты, оленей, елочных игрушек помогут добавить игривости и веселья.

Не обойтись и без символа предстоящего года – Белого Металлического Быка.

Серебристый и золотистый цвета – ключевые в новогоднем маникюре в 2021 году.

Жемчужная втирка также находится на пике популярности.

Источник: kleo.ru