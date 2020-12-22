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Таксист и муж диспетчера подрались черенком и ножкой. Один из них умер

16:04 22.12.2020 Фото: Pixabay
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Березовский городской суд назначил Владимиру Дымшакову 2 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.

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Преступление по ч. 1 ст. 108 УК РФ относится к категории небольшой тяжести

В Берёзовском осудили таксиста Владимира Дымшакова. В апреле у него произошел конфликт с мужем диспетчера, закончившийся смертью последнего. Дымшакова обвинили в убийстве с превышением необходимой самообороны (ст. 108 УК РФ).

Как рассказали в прокуратуре, конфликт завязался после одной из смен. Якобы 39-летний Дымшаков перечислил диспетчеру Анне Золотаревой не все деньги за отработанное время. Женщина сообщила об этом своему мужу. По некоторым данным, цена вопроса была в 200 рублях. Муж диспетчера Евгений ночью поехал разбираться с Дымшаковым и практически с порога ударил таксиста.

– После этого он вооружился мебельной ножкой и стал двигаться в сторону осужденного. Имея возможность прекратить посягательство иным способом и средствами, таксист в ответ вооружился деревянным черенком от лопаты, которым нанес удар в область головы потерпевшего, ставший для последнего смертельным, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве отметили, что преступление по ч. 1 ст. 108 УК РФ относится к категории небольшой тяжести. Максимальное наказание за это – два года лишения свободы. При этом колония может быть назначена при наличии отягчающих обстоятельств.

Березовский городской суд назначил Владимиру Дымшакову 2 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка. Также с Дымшакова взыскано 500 тысяч рублей компенсации морального вреда родственникам погибшего. Приговор еще не вступил в законную силу.

Также известно, что сына Дымшакова и его друга в октябре 2018 года отправили в Кировградскую воспитательную колонию за избиение Богдана Зарипова, одного из участников распрвы над инвалидом Дмитрием Рудаковым.

Источник: zg66.ru

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