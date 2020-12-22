Избивали и требовали 2,5 млн рублей трое полицейских у жителя Новосибирска

Только после передачи 150 тыс. рублей потерпевший был отпущен, а злоумышленники задержаны при участии службы безопасности ГУ МВД по Новосибирской области.

Все трое обвиняемых после возбуждения уголовного дела были уволены

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших оперативных сотрудников уголовного розыска отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, оружия, специальных средств) и пп. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

По версии следователей регионального СКР, в декабре 2019 года сотрудники полиции, располагая служебными сведениями о наличии у потерпевшего денежных средств, якобы полученных преступным путем, решили ими завладеть.

С этой целью обвиняемые инсценировали задержание мужчины, впоследствии похитили и переместили его в безлюдное место, избили и потребовали передать им 2,5 млн рублей. Только после передачи 150 тыс. рублей потерпевший был отпущен, а злоумышленники задержаны при участии службы безопасности ГУ МВД по Новосибирской области.

Все трое обвиняемых после возбуждения уголовного дела были уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел и за несоблюдение запретов, установленных федеральными законами. Они содержатся под стражей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Дзержинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.