Расписание ЕГЭ 2021 года: Что изменится для 11-классников, ответили эксперты

Подготовка к Единому госэкзамену уже стартовала в российских школах. Сейчас выпускники подают заявления на участие в ЕГЭ и выбирают предметы. Если коронавирус не помешает, экзамен пройдет в обычном формате.

Итоговое сочинение 11-классники будут писать 5 апреля 2021 года

Единый госэкзамен для 11-классников в 2021 году пока не отменяли. Более того, подготовка к нему уже стартовала. С 1 декабря 2020-го начался прием заявлений на участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования и учеников иностранных школ. Заявление можно подать в период до 1 февраля 2021. В Бердске по адресу: ул. Горького 7, 2 этаж, кабинет №27 с 14.00 до 16.00 во вторник и четверг (тел. 2-11-82, 3-10-63 Перминова Анна Васильевна), с соблюдением масочного режима и при наличии полного пакета документов.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора бердского управления образования Михаил Каркавин, заявления от выпускников уже поступают. До 1 февраля 2021 года должны заявиться и нынешние 11-классники — они это делают в своих школах.

- Там же они указывают предметы, которые будут сдавать, помимо основных — русского и математики. Историю еще не включили в число обязательных для ЕГЭ, - рассказал Михаил Викторович.

ЕГЭ в обычном формате

Единый госэкзамен-2021 состоится в обычном формате, как он проходил до 2020 года, отметил Каркавин, подчеркнув, что это информация на 22 декабря. Все может измениться в зависимости от ситуации с коронавирусом. Напомним, что в прошлом году ЕГЭ сдавали не все.

- Пока решено, что ЕГЭ в следующем году будет проходить по плану 2019 года. В 2020-м из-за пандемии все было совсем по-другому: сдавали Единый государственный экзамен только поступающие в вузы, а кто не собирался поступать, не сдавали даже обязательные предметы. Для них была итоговая аттестация по текущей успеваемости. Единственное отличие 2021 года в том, что 11-классники будут сдавать информатику в компьютерном варианте, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Каркавин.

Ограничения и изменения в сдаче ЕГЭ-2021 будут зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Но отменять обязательный экзамен пока не планируют, так же как и переводить его в дистанционный формат, заявил замдиректора управления образования Бердска.

Итоговое сочинение перенесли

Впрочем, первое изменение уже произошло. Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов, ранее запланированное на 2 декабря 2020, перенесли в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании федерального оперативного штаба по коронавирусу.

Успешное написание итогового сочинения является для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации. Ученики с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Расписание ЕГЭ-2021

Как рассказал Михаил Каркавин, уже опубликован проект расписания ЕГЭ-2021. Но оно пока обсуждается и не утверждено. В соответствии с проектом, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября).

Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии. Нововведение 2021 года – разделение экзамена по информатике и ИКТ в основной период на два дня (18 и 19 июня), что связано с переводом этого экзамена в компьютерную форму. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

В 2020 году дату экзаменов пришлось переносить на резервные дни для 400 выпускников, которые заболели ковидом или сидели в карантине.

- Есть очень большая вероятность того, что досрочного этапа ЕГЭ в 2021 году не будет, как и в 2020-м. Но пока имеет только проект расписания экзаменов. Никаких утвержденных документов нет. Сейчас идет подготовительный период, заполняются базы региональных информационных систем, куда заносятся все данные, - уточнил замруководителя бердского УО.

Без принципиальных изменений

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на VII Общероссийском родительском собрании рассказал, как будет проводиться ЕГЭ в текущем учебном году. По его словам, изменения в ЕГЭ не носят принципиального характера: поменялись модели отдельных заданий по некоторым предметам. Увеличено время выполнения экзаменационной работы по биологии. Наиболее существенное изменение 2021 года – проведение ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. Переводу данного экзамена в компьютерный формат предшествовала большая подготовительная работа.

Итак, при благоприятном развитии событий в 2021 году ЕГЭ пройдет в привычном для всех формате. Выпускники должны будут сдать минимум 3 предмета (русский язык, математику и еще одну дисциплину по выбору). Можно и больше. Если 11-классники еще не определились окончательно в желаемом направлении дальнейшего обучения, или имеют сомнения в том, что смогут преодолеть проходной уровень по одной из дисциплин, то можно подать заявку на прохождение 4-х испытаний, выбрав и базовую, и профильную математику, либо 2 предмета по выбору. Главное, определиться, сколько предметов и какие именно сдавать, заканчивая 11 класс, как можно раньше, ведь подача заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года осуществляется до 1 февраля 2021.

Минимальный порог для сдачи русского языка — 24 балла из 100 возможных, по литературе — 32, по математике профильного уровня — 27, по информатике — 40, по биологии, физике и химии — 36, по географии — 37, по истории — 32, по обществознанию — 42, по иностранным языкам (английский, французский, китайский, немецкий, испанский) — 22.

Минимальный балл по пятибалльной системе на ЕГЭ по математике базового уровня — три балла. Считается, что экзаменуемый сдал предмет, если результат превышает установленный минимальный порог.

На проверку работ ЕГЭ в 2021 году будет отведено 7-14 дней, но на практике длительность обработки ответов зависит от численности экзаменуемых и традиционно дольше всего проверяют обязательные для сдачи предметы (русский язык, историю и математику). Каждую работу должны проверить минимум 2 независимых эксперта, а в случае их несогласия еще и третий.

В соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.

Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), могут пересдать этот предмет в резервные дни. Получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, либо неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

Не допустят к пересдачам тех, кто «завалил» 3 и более предмета, а также выпускников, чьи результаты были аннулированы из-за выявления списывания, использования запрещенных устройств или нарушения норм поведения. Тем, кто и в сентябре не сможет справиться с заданиями ГИА, будут предоставлены еще 3 попытки, но уже в рамках предварительного периода 2022 года.

Подводя итоги экзаменационной кампании ЕГЭ 2020 года, Анзор Музаев отметил, что, несмотря на высказывавшиеся опасения, снижения результатов ЕГЭ не произошло – выпускники сдали ЕГЭ не хуже, чем в прошлые годы. «Все выпускники вовремя получили результаты, успели подать документы в вузы. Наши горячие линии не зафиксировали жалоб и замечаний по этому поводу», - заявил руководитель Рособрнадзора.

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