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Заявил об обязанности государства помогать артистам в пандемию Познер

17:30 22.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

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Российские артисты неоднократно рассказывали о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса

Государство в условиях кризиса должно помогать тем, кто пострадал в наибольшей степени, например, людям, связанным с концертно-театральной деятельностью. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос читательницы, должно ли государство помогать культурным площадкам во время пандемии коронавируса.

Он привел в пример промоутеров и артистов, а также технический персонал.

"Да, государство обязано помогать. Но надо помнить о том, в какой степени государство реально может помогать, то есть какими реальными ресурсами оно обладает", — отметил телеведущий.

Российские артисты неоднократно рассказывали о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса. Так, весной шоумен и бодибилдер Сергей Глушко заявил, что коронавирус ударил по доходам его с Наташей Королевой семи. Юмористка Елена Воробей предложила давать артистам льготы на продукты. О финансовых проблемах артистов не раз заявлял продюсер Иосиф Пригожин, а также певец Лев Лещенко.

Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

Источник: РИА Новости

артисты государство должно помогать пандемия Владимир Познер
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От редакции

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Ириска, 22 декабря 2020 17:41
А людям других профессий помогать не надо? Наташа Королева недавно в маске с бриллиантами ходила, очень тяжело бедняжке, вся семья на Майями живёт. Налоги вряд ли они со своих концертов государству перечисляют.

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