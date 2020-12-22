"Я люблю тебя, сынок, вернись": Почему убегает в 3-й раз 15-летний Миша Костромин из Бердска, рассказал его отец-одиночка. Где искать детей-бродяжек, ответила психолог

Полиция продолжает розыск Миши уже 10 дней. Отец объездил весь город. Почему дети уходят из дома? Где их искать? Что делать родителям, чтобы этого не повторилось? На эти вопросы ответила практикующий клинический психолог Оксана Ровинская.

Мальчик до сих пор не вернулся домой

Почему пропал Миша Костромин 15 лет, которого воспитывает отец-одиночка из Бердска? При каких обстоятельствах он ушел из дома и не вернулся, рассказал отец подростка Сергей Костромин "Курьер. Среда. Бердск" 22 декабря. Напомним, разыскивают 15-летнего Мишу Костромина в черной куртке и шапке с 12 декабря в Бердске. Заведут ли уголовное дело, выясняла редакция. Таких детей еще называют "бродяжки". Где искать Мишу и что делать отцу, дала рекомендации клинический психолог.

Почему убегает Миша?

Отец Миши, Сергей Михайлович, рассказал редакции, что мальчик пропадает уже в 3-й раз. Почему он уходит и куда? Для чего он это делает и как ведет себя, рассказал расстроенный отец. Мать мальчика с ними не живет. Она оказалась "непутевой", отметил Сергей. Всего у него 4 сыновей, самому старшему Юрию 34 года. Миша же учится в 8 классе в вечерней школе Бердска. Учеба ему дается тяжело, но не потому что у него нет способностей, а потому что он не хочет заниматься, ленится.

- Миша очень смышленый парень. Он больше не хочет заниматься, чем не может. Я просил перевести его на домашнее обучение, чтобы он был под моим контролем, но директор школы не согласилась. Проблемы в его поведении у нас возникли последние полгода. Миша убегает в 3-й раз, - рассказал Сергей Костромин.

Отец рассказал, что каждый раз, когда Миша исчезает и его потом находят, он рассказывает такие истории, что все ему верят. Но они оказываются неправдой. В один из таких его побегов его помог найти поисковый отряд "Лиза Алерт" на Речном вокзале. Напомним, руководитель отряда Алеся Яблонских рассказывала "Курьер. Среда. Бердск" о том, как они помогали в поисках. Сейчас они остаются на связи с отцом, но основными поисками занимается полиция.

- Он такие истории рассказывает, где он был, что с ним случилось, что даже я ему верю. А потом это все оказывается неправдой. Зачем он это делает? Наверное, хочет привлечь к себе внимание, - с грустью говорит отец.

Возможно, сказались гены, отмечает Сергей Костромин. Мать Миши тоже периодически пропадала. Отец пробовал разные подходы к сыну - привлекал к труду летом. Основная работа у Сергея - это ремонт и сборка техники, ему 56 лет. Летом он пашет огороды, и привлекает Мишу. У него появились свои первые деньги, но, по мнению отца, он так и не научился с ними обращаться.

Пробовал отец и давать свободу мальчику, но он попадает в плохие компании. Оказывается в нехороших ситуациях и создает сам себе массу проблем. В частности, Миша стал делать покупки со счетов отца через интернет. За последнее время так он потратил 17 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты земельного участка, рассказывает Сергей. Именно после этого поступка мальчик пропал из дома.

- Подобная ситуация не первый раз. Но я никогда не был жесток с сыном. И когда в первый раз это случилось, я ему высказал, что я его прощу за эти поступки. Но если он украдет у других людей, ему нужно будет отвечать по закону, - говорит Сергей Михайлович.

В день исчезновения, 12 декабря, Сергей Костромин дал Мише денег и отправил за покупкой детали, он собирает погрузчик. Мальчик ушел и не вернулся. Отец объехал всех знакомых все места, где может быть Миша, но нигде его не может найти. Он отмечает, что готов все понять и простить, лишь бы сын вернулся.

- Миша, я жду тебя, я всё прощу, ты только вернись. Я не собираюсь тебя ругать, мне главное, чтобы ты был дома и с тобой ничего не случилось. Я люблю тебя, - обратился к сыну Сергей Михайлович через редакцию "Курьер. Среда. Бердск".

Старший брат Миши Юрий Костромин рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что давно живет отдельно и у него разъездная работа. Он отметил, что если бы знал, где может быть Миша, обязательно привез бы его домой. Юрий поблагодарил редакцию за помощь в поисках.

Советы психолога

Чем помочь семье Костроминых? Почему между отцом и сыном сложилась такая ситуация? Где искать Мишу? На эти вопросы ответила практикующий клинический психолог Оксана Ровинская.

В случае Михаила Костромина, по мнению психолога, скорее всего причиной стало то, что мальчик воспитывается без матери.

- Скорее всего, отец не смог дать ту любовь, которую нужна мальчику. Никто не сможет заменить мать. И скорее всего, как бы папа не любил Мишу, он не смог ему дать ту любовь, что ему нужна была. Возможно, есть внутренние проблемы у самого отца, поэтому он не смог дать ему все, что нужно, - сказала Оксана Анатольевна 22 декабря.

Но выход есть, отметила психолог, можно обратиться к психологу, заняться разбором отношений между отцом и сыном. Для начала отцу и всем родителям, которые сталкиваются с проблемами в воспитании детей, можно прочесть книгу Анатолия Некрасова "Материнская любовь", уточнила Ровинская.

Что делать, если убегает ребенок?

Почему дети уходят из дома? Где их искать? Что делать родителям, чтобы этого не повторилось?

Оксана Анатольевна рассказала, что побеги подростков бывают мотивированные и немотивированные. Первые возникают из-за какой-то невыносимой для него ситуации, когда есть причина для ухода (например, проблемы со сверстниками, непонимание родителей или наоборот из-за гиперопеки).

Немотивированные побеги возникают без причины и проблем, чаще всего "на ровном месте". В подобных случаях дети хотят путешествовать, где-то бывать.

Причина ухода может быть, как скрытая ситуация в семье, так и в группе сверстников. Либо причиной может стать какое-то расстройство психики, которое лечится. Классификаций видов ухода детей достаточно много. В любом случае разбираться в их причинах нужно со специалистом-психологом, уточнила Оксана Ровинская.

Где искать ребенка? Куда идти, куда звонить? Что делать родителям? Психолог также дала рекомендации.

- В такой момент важно осмотреть всё дома. Что ребенок взял с собой из вещей, взял ли зубную щетку, деньги. Нужно обзвонить всех одноклассников и их родителей. Не только друзей, но и взрослых тоже, - подчеркнула психолог.

Родители друзей могут и не подозревать, что мальчика ищут, подчеркнула Оксана Ровинская. Также важно сходить в школу, поговорить с директором и учителями, возможно, ребенок на уроках говорил, что куда-то собирается, рассказал о своих планах. Так можно найти ответы на многие вопросы.

И наконец самое главное, что нужно сделать родителям, даже на расстоянии пока ребенок в бегах, поработать над отношениями с ребенком. Возможно, родителям нужно решить какие-то свои внутренние проблемы. Главное думать о том, как сильно вы любите своего ребенка и транслировать это, просить передать слова любви своему ребенку через всех знакомых и все источники. Тогда он может вернуться сам, подчеркнула Оксана Ровинская.

Розыск продолжается

Отвечает за розыск Миши старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД Бердска Ирина Булыгина. 22 декабря она рассказала редакции "Курьер. Среда. Бердск", что подросток так и не найден, поиски продолжаются.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые, русые, стрижка короткая.

Был одет: вязаная шапка черного цвета с отворотом, куртка кожаная черного цвета, черные кроссовки.

Убедительная просьба всех, кто знает о местонахождении Костромина Михаила в настоящее время, либо видел его после 12 декабря 2020 года позвонить по номеру телефона 903-934-20-51 либо 112.

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