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Зимние каникулы 2021: до какого числа будут отдыхать школьники в Бердске и Новосибирской области?

16:50 22.12.2020 Фото: Pixabay
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Напоминаем, с 11 декабря все школы Новосибирска перешли на очный режим обучения.

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Продление каникул позволит начать третью четверть в образовательных учреждениях штатно

Министерство образования Новосибирской области разослало в школы официальное письмо с рекомендацией продлить зимние каникулы до 17 января из-за распространения коронавируса.

Продление каникул позволит начать третью четверть в образовательных учреждениях штатно, а также оценить обстановку с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Власти допускали частичный возврат к дистанционному обучению, если рост кривой заболеваемости будет значительными.

«При принятии решения о продлении каникул школам следует учитывать режим работы общеобразовательной организации (пятидневная или шестидневная учебная неделя) и количество учебных недель (от 33 до 37 недель в зависимости от класса). Должны быть обеспечены оптимальное сочетание периодов учёбы и отдыха в течение учебного года, а также реализация образовательных программ в полном объёме», — говорится в документе Министерства образования.

Во время каникул продолжат работу школьные кружки. Также останется возможность проводить классные часы.

Стоит отметить, что письмо носит лишь рекомендательный характер — каждый муниципалитет будет самостоятельно принимать решение о протяжённости каникул.

Дети в Новосибирской области будут отдыхать с 28 декабря по 17 января.

Напоминаем, с 11 декабря все школы Новосибирска перешли на очный режим обучения.

детские кружки зимние каникулы продление каникул
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