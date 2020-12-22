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Начнут работать по новым правилам детсады и школы в 2021 году в Новосибирской области

17:32 22.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Заниматься непосредственно выполнением упражнений на физкультуре школьники должны не менее 70% времени урока.

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Правила направлены на охрану здоровья детей

Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", - говорится в документе.

Согласно документу, срок вступления правил в силу – 1 января 2021 года, их действие установлено до 1 января 2027 года.

Правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, уточняется в документе.

Как следует из постановления, расстояние от детских садов и школ до жилых зданий, где живут дети, должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки - 800 метров, для сельской местности - до 1 километра, при этом если это расстояние больше, то должен быть организован транспорт. Работники образовательных организаций должны проходить медицинские осмотры, вакцинироваться согласно национальному календарю прививок, иметь личную медицинскую книжку.

При нахождении детей в образовательных организациях более 4 часов должно быть обеспечено горячее питание. В случае возникновения групповых инфекционных заболеваний образовательная организация в течение 2 часов должна проинформировать территориальные органы исполнительной власти об этом и начать профилактические мероприятия.

Образовательные организации должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, при отсутствии горячего водоснабжения должен быть установлен нагреватель воды. В образовательных организациях запрещено применение обогревателей с инфракрасным излучением.

Расписание в школах должно составляться с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников и трудности предметов. Продолжительность уроков не должна превышать 45 минут, а перемены должны длиться не менее 10 минут. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг.

Время ожидания экзамена в классах не должно превышать 30 минут, а если экзамен длится более 4 часов, обучающихся должны обеспечить питанием.

Заниматься непосредственно выполнением упражнений на физкультуре школьники должны не менее 70% времени урока.

В детских садах игрушки должны мыть ежедневно в конце дня, а кукольную одежду стирать по мере загрязнения и проглаживать. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке, допускается использовать в качестве демонстрационного материала.

Источник: РИА Новости

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