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Напал на 9-летнего школьника бешеный пес в Бердске. Мама нашла спасителя

17:19 22.12.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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По поручению горадминистрации специалисты АТИ выезжали на место и не обнаружили бродячих собак. От мамы пострадавшего они узнали, что та решила вопрос с хозяином пса.

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Собаки нередко проявляют агрессию к детям

Злую собаку, напавшую на 9-летнего школьника на ул. Свердлова в Бердске, хозяева посадили на цепь. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 22 декабря сообщила главный специалист административно-технической инспекции (АТИ) Ольга Гончарова.

Напомним, в Бердске на 9-летнего школьника напала собака. Она вцепилась ему в ноги, но ребенок не пострадал: на помощь ему бросился мужчина, который увидел все из окна маршрутки. Это произошло днем 15 декабря.

Ребенок возвращался домой из музыкальной школы. Собака не первый раз пытается напасть на людей. Мальчика она схватила за ногу, но не прокусила, потому что на нем были толстые теплые штаны. Ребенок рассказал, что в тот момент мимо проезжала маршрутка. Из нее вышел мужчина и отогнал собаку.

Мама разыскивала спасителя своего ребенка — об этом она написала пост в соцсетях.

По словам Ольги Гончаровой, после выхода новости на «Курьер. Среда. Бердск» горадминистрация поручила им разобраться в данной ситуации. Сотрудники АТИ связались с мамой пострадавшего мальчика, та сообщила, что ситуация разрешилась, и беспокоить ее больше не нужно. Собака привязана. С ее владельцем вопрос решен.

Специалисты АТИ выехали на место. Бродячих собак на улице Свердлова не обнаружили.

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9-летний школьник напала собака Ольга Гончарова Бердская АТИ
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От редакции

На вас нападали собаки?

Аноним, 22 декабря 2020 18:04
с собаками надо что-то делать, что-то надо делать и с хозяевами. Ответ известен всем- собак без поводков и намордников в городе не должно быть. Ответ очевиден- НЕ должно быть. Как этого добиться? Варианты есть, много вариантов. Если мы не защитим своих детей то кт о тогда МЫ??????

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