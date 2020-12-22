Одобрили изменение закона о регулировании цен депутаты Госдумы

Поправки позволят Правительству обеспечить стабилизацию цен, сдержать их рост

В законопроект Правительство РФ внесло поправку ко второму чтению, которая предусматривает уточнение механизма государственного контроля над розничными ценами на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Предусматривается, что Правительство РФ в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды таких товаров на территории субъекта или нескольких субъектов РФ вправе устанавливать на них предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней. Сейчас Правительство РФ может воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30% и более.

Как отметил Председатель ГД Вячеслав Володин, поправки позволят Правительству обеспечить стабилизацию цен, сдержать их рост.

«И в этом случае мы сможем спрашивать с Правительства уже в порядке контроля за ту работу, которую они обязаны будут сделать в соответствии с предоставленными им полномочиями», — сказал он.

Также законопроект регламентирует отдельные процедуры официального статистического учета и оптимизирует подходы к агрегированию информации. Первичные статистические данные информационной системы статучета будут агрегироваться преимущественно в электронном виде. Это позволит обеспечить полноту и своевременность их сбора, повысить оперативность обработки информации и формирования официальной статистической информации.

Источник: Госдума