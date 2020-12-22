Ольга Тимофеева: «Надо учесть риски «мусорной» реформы при обращении с медицинскими отходами»

В 17 регионах скоро будут исчерпаны мощности полигонов

18 декабря состоялось заседание президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Один из рассмотренных вопросов – порядок обращения с медицинскими отходами. Ежегодно в стране образуется около 1 миллиона тонн медицинских отходов. При этом порядок обращения с ними недостаточно урегулирован на законодательном уровне, а в условиях пандемии вопрос встал особенно остро.

Кто занимается медицинскими отходами? Почему отсутствует строгий учет и прозрачность в транспортировке и утилизации? Почему обращение с обычным бытовым мусором требует лицензии, а при обращении с медицинскими отходами лицензия не нужна? Стоит ли применять к медицинским отходам тот же порядок, который сейчас предусмотрен для твердых коммунальных отходов? Эти вопросы обсуждали представители обеих палат федерального парламента, представители министерств и ведомств – Минздрава России, Минприроды России, Роспотребнадзора, а также представители региональных органов власти.

Заместитель Председателя Государственной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Тимофеева подчеркнула: «Стоит учесть опыт и риски уже идущей в стране «мусорной» реформы. В 17 регионах скоро будут исчерпаны мощности полигонов, в ряде территорий регоператоры в критическом состоянии, раздельный сбор мусора не организован. Надо учесть и то, что не во всех территориях объем медицинских отходов значительный. Больше всего их в столичных городах, где много медучреждений. Поэтому еще одной «мусорной» реформы, простого дублирования норм для медицинских отходов, регионы не выдержат. Надо более внимательно отнестись к сближению законодательства в этих двух сферах. Поручение Президента РФ по гармонизации законодательства было дано еще 4 года назад. К сожалению, по-прежнему действуют 2 классификации отходов, и ни одной правительственной инициативы по этому вопросу к нам так и не поступило».

Со своей стороны, профильный комитет Госдумы уже ведет законотворческую работу. Как сообщила Ольга Тимофеева, в комитете создана специальная рабочая группа по медицинским отходам. Детально рассмотрены 3 законопроекта, внесенные в Госдуму сенаторами Совета Федерации и Законодательным Собранием Краснодарского края. Учтены отрицательные отзывы Правительства РФ по двум из законопроектов. Комитетом подготовлена своя версия федерального закона, которая сейчас дорабатывается с учетом проведенной работы.

- Главный вопрос – стоит ли вводить лицензирование? Это способ обеспечить контроль за предприятиями-операторами. Но в первую очередь речь должна идти о лицензировании обращения с медицинскими отходами вне медицинских организаций. Кроме того, смотрим, как можно сблизить законодательство по отходам производства и потребления (ФЗ-89) с законодательством по медицинским отходам (ФЗ-323). В целом эту работу надо ускорить общими силами, - отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

По итогам обсуждения президиум Совета законодателей принял ряд рекомендаций Правительству РФ, в том числе предложил создать межведомственную правительственную комиссию. Она поможет снять межведомственные разногласия.

Источник: komitet