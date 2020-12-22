Сколько случаев кори и дифтерии нашли в Новосибирской области, стало известно

Вакцина против кори ставится впервые в 12 месяцев и повторно – в 6 лет, после чего формируется пожизненный иммунитет.

Необходимо обеспечить охват иммунизацией не менее 95% населения

За 11 месяцев текущего года план по вакцинации от кори в регионе выполнен на 91,4% – плановая вакцинация продолжается. Заболеваний корью за год в регионе зафиксировано не было.

Накануне некоторые СМИ после призыва руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александра Щербатова не откладывать плановую вакцинацию против инфекций, внесенных в национальный календарь прививок, сообщили, что региону грозит эпидемия кори. В действительности, за 11 месяцев удалось привить против кори уже 91,4% от запланированного. Напомним, вакцина против кори ставится впервые в 12 месяцев и повторно – в 6 лет, после чего формируется пожизненный иммунитет.

«По данным Всемирной организации здравоохранения для достижения уровня «коллективного иммунитета» необходимо обеспечить охват иммунизацией не менее 95% населения. В Новосибирской области в предыдущие годы план по вакцинации выполнялся и даже перевыполнялся. Против кори привито 113,5% от запланированного в 2018 году и 118,7% – в 2019 году. Даже с учетом того, что в этом году мы вакцинировали чуть меньше жителей региона, чем обычно, до критического уровня нам еще очень далеко. Тем не менее, присоединяюсь к коллегам из Роспотребнадзора и прошу жителей нашей области не откладывать плановую вакцинацию», – пояснила главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Напомним, в этом году случаев заболевания корью в Новосибирской области не регистрировали.

Против дифтерии за 11 месяцев в Новосибирской области привито 92,5% от плана на 2020 год. В 2018 году против дифтерии привито 99,4% от запланированного, в 2019 году – 101%.

Источник: Правительство НСО