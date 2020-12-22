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Наградили знаком отличия учителя начальных классов «Лицея №7» Елену Петровскую в Бердске

17:48 22.12.2020 Фото: Администрация Бердска
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За значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов, обеспечение единства обучения и воспитания подрастающего поколения.

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Знак отличия вручен учителю начальных классов «Лицея №7» Елене Петровской

Глава города Бердска Евгений Шестернин и заместитель директора Управления образования и молодежной политики Михаил Каркавин вручили знак отличия Министерства Просвещения РФ «Отличник просвещения» за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов, обеспечение единства обучения и воспитания подрастающего поколения учителю начальных классов «Лицея №7» Елене Петровской.

Министерством просвещения Российской Федерации утвержден ведомственный знак «Отличник Просвещения», которым награждаются за заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет в сфере деятельности общего образования. В настоящее время таким знаком награждены три педагога города Бердска.

Источник: Администрация Бердска

знак отличия награждение учитель начальных классов
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