Экстренное предупреждение! Штормовой ветер и резкое похолодание обрушится на Бердск

Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно

По данным Западно-Сибирского Гидрометеоцентра, в период с 26 по 30 декабря 2020 года по Новосибирской области и в г. Новосибирске ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 и ниже. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей.

Населению при сильных морозах необходимо воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно пожилым людям и детям, так как они более подвержены переохлаждению и обморожениям.

Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно - прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки. Не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа. Необходимы постоянные активные движения. Не пейте спиртного – алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми. Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд – для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. Прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше. Не выходите на мороз с влажными волосами после душа. Перед выходом на мороз надо поесть.

В случае переохлаждения или обморожения немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Первая помощь при обморожении: прежде всего необходимо согреть пострадавшего в теплом помещении. Согревание пораженной части тела должно быть постепенным, медленным. Недопустимо растирать отмороженные участки тела руками, тканями, спиртом и уж тем более снегом! Дело в том, что эти меры способствуют тромбообразованию в сосудах, углубляя процессы деструкции пораженных тканей. Пострадавший должен находиться в тепле.

Рекомендации при сильных морозах:

- быть предельно осторожными в обращении с открытым огнем;

- особое внимание уделить печному отоплению и бытовым электроприборам, полностью исключить эксплуатацию неисправного и самодельного оборудования, не перекаливать печи и не перегружать электросеть, а также не оставлять без присмотра включенные электроприборы

- по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте, а также на удаленные расстояния.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону "101", "112" или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 8-(383) 218-22-32. Телефон доверия - (8-383) 23-99-999.