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Ввели режим ЧС из-за проблем с вывозом жидких отходов в Нижегородской области

17:43 22.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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А отходы, раз уж никто не берётся с ними помогать, пока решили сливать на специальный земельный участок.

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Все почему-то отказываются вывозить отходы местных жителей

В Нижегородской области в одном из посёлков власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина оригинальная — там сломались очистительные сооружения и население утопает в отходах.

Режим ЧС введён в рабочем посёлке Бутурлино, по планам он будет длиться аж до января следующего года. Местные очистительные сооружения, принадлежащие «Бутурлинскому водоканалу», тупо не работают, а вывозить жидкие отходы на соседние территории в руководстве водоканала посчитали экономически невыгодным. Власти Бутурлина обратились к другим организациям, занимающимися очистными сооружениями в Нижегородской области, но все почему-то отказываются вывозить отходы местных жителей.

После отказов со всех сторон, врио главы Бутурлинского муниципального округа ввёл режим ЧС. А отходы, раз уж никто не берётся с ними помогать, пока решили сливать на специальный земельный участок. Надеемся, что там никто не живёт.

Источник: t.me

вывоз отходов канализация отходы
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