Дойдет всероссийская реновация до Бердска: Что сносить, спросят у жителей

Благодаря новому закону появится возможность расселить то аварийное жильё, на которое не хватало средств федерального и региональных бюджетов и которое ежегодно увеличивается.

У россиян появится возможность улучшить свои жилищные условия

Государственная Дума на пленарном заседании 22 декабря во втором чтении приняла законопроект о комплексном развитии территорий или о так называемой всероссийской реновации.

Законопроект даёт право регионам утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учётом мнения жителей. В проект адресной программы по сносу и реконструкции, согласно поправкам, дома могут быть включены только в случае, если две трети собственников и нанимателей поддержали такое решение. Чтобы выйти из программы, достаточно более одной трети голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Ко второму чтению текст законопроекта был серьёзно доработан. «Поступила 131 поправка, 73 из них рекомендовано отклонить, 58 принять», — рассказал зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев.

Комитет, по его словам, провёл очень большую работу по доработке документа ко второму чтению, и в результате все 85 субъектов РФ поддержали доработанный вариант документа.

«Текст действительно очень сильно изменился, всё, что нужно было, в нём учли. Мы защитили права граждан, в частности, то, о чём говорили, что необходимо голосование двух третей от общего числа голосов для принятия решения о включении дома в программу. Жилищные права граждан обеспечиваются в соответствии с 32 статьёй Жилищного кодекса», — сообщил парламентарий.

Он добавил, что при обсуждении было много вопросов по взносам на капремонт.

«Мы освободили граждан от взносов на капремонт на год, в который попадает расселение. Также поправками введён порядок проведения торгов — соответственно, субъект или муниципалитет определяет, конкурс это или аукцион», — сообщил законодатель.

Из текста законопроекта, по его словам, убрали положение, по которому программы комплексного развития территорий смогут реализовываться на застроенных территориях населённого пункта или городского округа, где не менее 50% земель занимают аварийные и подлежащие сносу многоквартирные дома, реконструкция которых предусмотрена адресными программами.

«Мы поработали с субъектами, они сказали, у них не получается набрать 50 процентов территорий. Мы решили вообще этот показатель убрать, решение в каждой конкретной ситуации будет принимать субъект», — пояснил Павел Федяев.

Прописаны четыре категории, где можно использовать механизм комплексного развития территории, рассказал депутат. Это территория жилой застройки, нежилой застройки, незастроенные территории, а также территории, где КРТ реализуется по инициативе правообладателей земельных участков. Документом также предполагается равноценное, равнозначное, предварительное возмещение жилплощади.

«Соответственно, все те нюансы, которые были включены в проект постановления, который мы принимали по результатам первого чтения, в подготовке законопроекта ко второму чтению были реализованы», — отметил Федяев.

Благодаря документу появится возможность расселить то аварийное жильё, на которое не хватало средств федерального и региональных бюджетов и которое ежегодно увеличивается, подчеркнул он.

«Закон даст возможность гражданам переехать из бараков, домов без инженерных сетей, канализации, отопления в нормальные дома. Появится возможность объединить средства из федерального бюджета, инвесторов и застройщиков для решения такой большой и значимой проблемы как аварийное жильё», — подытожил депутат.

Рассмотреть данный законопроект в третьем чтении предлагается 23 декабря.

Источник: ПГ