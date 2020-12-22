Песков: "Подделки" Навального на смогут дискредитировать ФСБ

Кремль считает, что расследования по отравлению Алексея Навального не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности (ФСБ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 декабря.
"Почитайте вчерашнее заявление ФСБ, они именно и сказали, что это попытка дискредитации. Но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать ФСБ", - сказал Песков.
Центр общественных связей ФСБ России в понедельник сообщил, что "расследование" Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию. Как сообщает ФСБ, опубликованный Навальным видеоролик с "телефонным разговором" является подделкой. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.
На минувшей неделе Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал в понедельник материал с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, неоднократно пытались его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск, и в Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.
Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности, по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.
CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.
При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" там.