Песков: "Подделки" Навального на смогут дискредитировать ФСБ

Центр общественных связей ФСБ России в понедельник сообщил, что "расследование" Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию.

Расследования по Навальному не могут дискредитировать ФСБ, заявил Песков

Кремль считает, что расследования по отравлению Алексея Навального не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности (ФСБ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 декабря.

"Почитайте вчерашнее заявление ФСБ, они именно и сказали, что это попытка дискредитации. Но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать ФСБ", - сказал Песков.

Центр общественных связей ФСБ России в понедельник сообщил, что "расследование" Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию. Как сообщает ФСБ, опубликованный Навальным видеоролик с "телефонным разговором" является подделкой. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

На минувшей неделе Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал в понедельник материал с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, неоднократно пытались его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск, и в Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.

Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности, по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.

CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.

При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" там.