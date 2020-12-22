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Пожизненными сенаторами станут экс-президенты. Путин подписал закон

18:41 22.12.2020 Фото: www.kremlin.ru
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Таким образом порядок формирования Совфеда приводится в соответствие с конституцией. Что дает новый статус бывшим главам государства.

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Порядок формирования Совфеда приводится в соответствие с конституцией

Президент России Владимир Путин подписал закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, который в том числе предусматривает появление там пожизненных сенаторов и дает право прекратившим свои полномочия президентам входить в состав верхней палаты на основании заявления. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом порядок формирования Совфеда приводится в соответствие с конституцией. В состав Совета Федерации, помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Срок полномочий остальных представителей РФ составит шесть лет.

Назначение сенаторов является правом главы государства, но не обязанностью, президент сможет воспользоваться им по своему усмотрению в любое время. На пост представителей РФ - пожизненных сенаторов, согласно тексту, смогут претендовать граждане, "имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

Отдельно прописан порядок вступления в должность сенатора для экс-президентов. Руководитель государства, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением президентского срока или досрочно, приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в любой момент. Это же касается президента, полномочия которого были прекращены до принятия закона.

Членом СФ, согласно закону, может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Сенаторами не смогут стать лица, имевшие судимости за ряд преступлений средней тяжести. Ранее в законе говорилось только о тяжких или особо тяжких преступлениях. Также вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости - 15 лет в случае особо тяжких преступлений, 10 лет при тяжких преступлениях и пять - при преступлениях средней тяжести.

Глава субъекта РФ, избранный местным заксобранием, сможет назначить сенатором депутата, избранного не только по партийному списку, но и по одномандатному избирательному округу.

Сохраняется ценз оседлости - требование об обязательном сроке проживания в регионе. Согласно закону, исключение предусмотрено для лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин.

Правило постоянного проживания в субъекте РФ не будет действовать для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота. Исключение также составят лица, проходившие в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии. В случае своего избрания сенатор или депутат должен будет уволиться с военной или иной службы. До этого ее можно было приостановить.

законопроект пожизненно сенатор экс-президент Владимир Путин Совет Федерации
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От редакции

Готовится стать сенатором?

Аноним, 22 декабря 2020 18:43
Готовиться уйти от ответственности.
Аноним, 22 декабря 2020 18:50
Это понятно, ведь первым делом придется ответить за дома в Волгодонске.

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