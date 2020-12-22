Снесут мешающие проезду пожарных шлагбаумы в 2021 году

Караться с точки зрения закона будет именно противоправные действия и бездействие, мешающие работе пожарных подразделений

Шлагбаумы, которые препятствуют проезду пожарной техники, необходимо демонтировать с 1 января 2021 года в соответствии со вступающими в силу новыми правилами противопожарного режима. Об этом во вторник сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Если у двора нет управляющей компании и этот шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарное подразделение, а также сопроводить их к месту ЧС, естественно, этот шлагбаум мы будем требовать демонтировать, поскольку он будет препятствовать проезду, - сказал он на пресс-конференции. - Если у этого шлагбаума есть хозяин, есть ответственное лицо, которое в круглосуточном режиме его откроет, естественно, это не будет противоправным".

Еникеев подчеркнул, что в обязанности каждого собственника любого объекта, здания или сооружения, жилого или общественного назначения входит встретить пожарное подразделение, а также указать не просто, где горит, а какое количество людей там находится, какие особенности у здания и сооружения, и на что следует обратить внимание пожарному подразделению. Представитель МЧС также добавил, что караться с точки зрения закона будет именно противоправные действия и бездействие, мешающие работе пожарных подразделений. "Сам факт установки шлагбаума - это нормально", - подчеркнул он.