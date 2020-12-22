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Чем опасен алкоголь с конфетами за новогодним столом, рассказал нарколог

20:03 22.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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По словам эксперта, спиртное также нельзя совмещать с газированными напитками, так как углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека.

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Сложно избежать такого сочетания на новогоднем столе

Алкоголь не стоит совмещать со сладостями, так как это замедлит восстановление организма после застолья, кроме того, не нужно долго засиживаться в новогоднюю ночь – низкая активность усиливает опьянение, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Прежде всего, нельзя совмещать алкоголь с некоторыми продуктами питания, прежде всего, со сладкими какими-то продуктами. Нельзя заедать алкоголь конфетами, потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма – и продукты полураспада только задерживаются", - сказал Брюн на пресс-конференции.

Он добавил, что алкоголь также нельзя совмещать с газированными напитками, так как углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека. Помимо этого, по словам Брюна, не стоит сидеть долго за столом в новогоднюю ночь, так как обездвиженность усиливает опьянение.

Кроме того, не нужно показывать негативный пример детям, демонстрируя им потребление алкоголя. "Бокал шампанского в новогоднюю ночь – это ритуал, но не повод для пьянки", - цитирует нарколога РИА Новости.

алкоголь газированные напитки нарколог не совмещать сахар сладкое Евгений Брюн Минздрав
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