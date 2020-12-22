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Запретил иметь второе гражданство парламентариям Путин новым законом

20:19 22.12.2020 Фото: www.kremlin.ru
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Теперь новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата становится выявление иностранного гражданства или несоблюдение требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.

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Многие ждали подобного закона от Путина

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быль прекращены в случае выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Теперь новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата становится выявление иностранного гражданства или несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.

Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.

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