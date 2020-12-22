График работы больниц и поликлиник в новогодние праздники составил минздрав Новосибирской области

Экстренная медицинская помощь с 31.12.2020 по 10.01.2021 населению региона, кроме Новосибирска, будет организована силами центральных городских и районных больниц.

Государственное здравоохранение будет функционировать и в праздники

Министерство здравоохранения Новосибирской области информирует жителей региона о работе медицинских организаций государственной системы здравоохранения в период новогодних каникул.

Медицинская помощь в государственных медицинских организациях Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в поликлиниках), в период новогодних праздников с 01.01.2021 по 10.01.2021 будет организована с 9.00 до 15.00.

Неотложную стоматологическую помощь взрослым и детям круглосуточно будут оказывать в ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3» по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 57 и «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника» по адресу: ул. Театральная, 46.

Травматологическую помощь детскому и взрослому населению будут оказывать в травматологических пунктах по утвержденному графику.

Экстренная медицинская помощь с 31.12.2020 по 10.01.2021 городскому и сельскому населению Новосибирской области, кроме города Новосибирска, будет организована силами центральных городских и районных больниц Новосибирской области. При необходимости задействуется круглосуточная служба отделения плановой и экстренной медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница».