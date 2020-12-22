Покончил с собой подполковник ФСО: Его труп нашли в Москве

Подполковник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
"Утром в понедельник на улице Цандера (Останкинский район) был найден труп.
Сотрудник ФСО РФ, подполковник, заместитель начальника отделения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дома у офицера нашли предсмертную записку, в которой тот написал, что решился на последний шаг добровольно.
Несмотря на это правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося.
В ФСО комментировать информацию о гибели сотрудника не стали.
ФСО – спецслужба, главная функция которой – обеспечение безопасности высших чиновников, в том числе президента, а также зданий федеральных органов власти.