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Покончил с собой подполковник ФСО: Его труп нашли в Москве

20:28 22.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Дома у офицера нашли предсмертную записку, в которой тот написал, что решился на последний шаг добровольно. ФСО охраняет высших чиновников государства.

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Причин уходи из жизни не известна

Подполковник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
"Утром в понедельник на улице Цандера (Останкинский район) был найден труп.

Сотрудник ФСО РФ, подполковник, заместитель начальника отделения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дома у офицера нашли предсмертную записку, в которой тот написал, что решился на последний шаг добровольно.

Несмотря на это правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося.
В ФСО комментировать информацию о гибели сотрудника не стали.

ФСО – спецслужба, главная функция которой – обеспечение безопасности высших чиновников, в том числе президента, а также зданий федеральных органов власти.

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