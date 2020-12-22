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Как на санкции ЕС из-за Навального ответила Россия? Зеркально

21:26 22.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Москва на основе принципа взаимности расширяет ответный список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности.

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Евросоюза попал под ответные санкции от России

Москва ответит на санкции, введенные Евросоюзом против россиян, якобы причастных к инциденту с Алексеем Навальным, и расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, заявил российский МИД.

В ведомстве подчеркнули, что считают категорически неприемлемыми принятие ЕС санкций в отношении россиян, притом что инициаторы этого шага не представили доказательств по "делу Навального" не только российским властям, но и собственным партнерам по Евросоюзу.

"В обстановке спешки и скрытности Советом ЕС было принято конфронтационное политическое решение, идущее вразрез с международно-правовыми прерогативами СБ ООН и хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву. А под данное решение Совета ЕС произвольно верстались конкретные фамилии", — говорится в заявлении.

Поэтому Москва на основе принципа взаимности расширяет ответный список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС, пояснили дипломаты.

Соответствующие вербальные ноты МИД вручил главам дипломатических представительств Германии, Франции и Швеции, а также направил в представительство ЕС в Москве.

международное право ответный список санкции черный список Алексей Навальный Евросоюз МИД
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