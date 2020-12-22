"Не позорить город этим уродством": Памятник Аленке убрали и хотят поставить в Воронеже

За арт-объект власти Нововоронежа заплатили 1 млн рублей. Но снесли после возмущения горожан. Теперь в Воронеже объявили опрос среди местных жителей - что делать с "шедевром".

Жители не могут сойтись в едином мнении по поводу этого памятника

Мэрия Воронежа объявила об опросе горожан по поводу переноса памятника нововоронежской Аленки в Воронеж, сообщает горадминистрация журналистам в WhatsApp.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".

В понедельник на совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около миллиона рублей. Аленку демонтировали и отправили на хранение.

"По поручению главы Воронежа управление информации проведет опрос в социальной сети "ВКонтакте", чтобы узнать мнение горожан по этому поводу. Опрос начнется сегодня и продлится месяц, его результаты лягут в основу позиции муниципалитета по появлению арт-объекта в Воронеже на общедоступных территориях", - говорится в сообщении.

В социальных сетях нашлись недовольные демонтажом арт-объекта. На странице администрации Нововоронежа "ВКонтакте" появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.