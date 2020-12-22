Новые правила работы школ с 2021 года утвердил Роспотребнадзор: уроки, каникулы, перемены, число учеников в классе

Организация профильного обучения в 10-11 классах не должна приводить к увеличению нагрузки. Есть и пункты, которые касаются оборудования классов и использования компьютеров.

Правила обучения в школе изменятся со следующего года

Роспотребнадзор утвердил новые требования к работе школ, детских садов, лагерей и других детских учреждений. Новые санитарные правила СП 2.4. 3648-20 будут действовать с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года.

В документе детально прописаны очень многие аспекты школьной жизни. Так, занятия в школах должны начинаться не ранее 8 часов утра. Проведение "нулевых" уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. Продолжительность каникул - не менее 7 календарных дней.

Максимально допустимая нагрузка на ребенка тоже прописана. В первом классе она не должна превышать 4 уроков, и один раз в неделю - 5 уроков (за счет физкультуры). При этом первоклашки могут учиться только в пятидневку и только в первую смену. В сентябре, октябре - у них по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - уже по 4 урока по 35 минут, а в январе-мае - уже 4 урока по 40 минут. В середине третьей четверти - дополнительные каникулы.

Во 2-4 классах должно быть не более 5 уроков, и один раз в неделю - 6 уроков (за счет физкультуры). В 5-6 классах - не более 6 уроков, в 7-11 классах - не более 7 уроков. Среда или четверг - облегченный день - "для предупреждения переутомления". Продолжительность урока - не более 45 минут (кроме первых классов).

Продолжительность перемен между уроками - не менее 10 минут. После второго или третьего урока должна быть большая перемена - 20-30 минут. (Можно сделать две больших перемены).

Особо подчеркивается, что организация профильного обучения в 10-11 классах не должна приводить к увеличению нагрузки.

Есть и пункты, которые касаются оборудования классов. Так, меньшие по размеру парты расставляются ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски. В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны.

Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука должна составлять не менее - 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.

Очень важные нормы касаются электронных средств обучения.

Общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке не должна превышать:

- интерактивной доски для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут,

- компьютера для детей 1-2 классов - 20 минут, 2-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут.

Также при организации работы школ предусмотрены физкультминутки, гимнастика для глаз, контроль за осанкой детей - в том числе во время письма, рисования, использования электронных средств.

Интересный пункт: "Для образовательных целей мобильные средства связи не используются".

В начальных классах при использовании ноутбука нужно брать дополнительную клавиатуру. При использовании электронных средств обучения рабочее место должно обеспечивать ребенку зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Планшеты нужно размещать на столах с наклоном в 30 градусов. Наушники можно использовать непрерывно не более часа: громкость - не более 60% от максимальной. Электронное оборудование необходимо ежедневно дезинфицировать.

- При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов, - говорится в документе. - Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

Сколько детей может быть в классе?

В документе прописано, что площадь учебных кабинетов (без учета площади, необходимой для расстановки шкафов тумб и т. п) должна рассчитываться так: не менее 2,5 квадратных метра на одного ученика при фронтальных формах занятий и не менее 3,5 квадратных метра - при групповых занятиях.

Отдельный пункт в документе посвящен организации профилактических и противоэпидемических мероприятий. При их организации нужно соблюдать в том числе такие требования: лица с признаками инфекционных заболеваний в объекты не допускаются. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинской справки.

Есть в документе и пункты про итоговую аттестацию, ЕГЭ и ОГЭ: не допускается проведение более одного экзамена в день. Время ожидания начала экзамена в классах не должно превышать 30 минут.

Источник: РГ