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Проткнул легкое и перерезал горло в квартире на ул. Морской в Бердске осужденный

21:50 22.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Приговор Бердского горсуда о реальном лишении свободы вышестоящая инстанция оставила без изменения. 24-летний Даниил Урчегов отправится в колонию.

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Конфликт в квартире привел к применению ножа

Оставлен в силе приговор суда по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в Бердске, сообщили 22 декабря в прокуратуре Новосибирской области.

Бердский городской суда Новосибирской области в сентябре 2020 года вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего Даниила Урчегова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В суде установлено, что 10 июня 2020 года Урчегов и второй мужчина находились в квартире жилого дома по ул. Морская, 44, в Бердске. Там между ними произошел конфликт.

-Злоумышленник решил причинить потерпевшему тяжкий вред здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Он нанес ему два удара ножом в грудь и один в шею, причинив ранение грудной клетки с повреждением легкого и рану шеи. Каждое повреждение оценивается, как тяжкий вред здоровью, - рассказали в облпрокуратуре.

Суд приговорил Урчегова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Бердск конфликт лишение свободы нож суд тяжкий вред Бердский городской суд
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