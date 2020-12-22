Ефремову в колонии выдали шапку из "чебурашки" и предложат делать замки

Актеру позволят общаться с родными и близкими по видеотаксомату - услуга стоит 7 рублей минута. Все разговоры про театр, к сожалению, пока преждевременны.

Актеру выдали бушлат, ушанку и посадят шить одежду или клепать замки

Вип-сиделец белгородской колонии №4 Михаил Ефремов сможет общаться со своими близкими по видеотаксомату. Ноу-хау, которое только вводится в московских СИЗО, актер сможет испытать уже в ближайшее время, как только у него закончится карантин. Пока же Ефремову выдали бушлат, синтетическую ушанку и не спешат назначать его завклубом - пока актеру светит пошив одежды или изготовление замков.

Как стало известно «МК», администрация колонии общего режима №4 разрешила актеру пользоваться услугой видеотелефонии, которую недавно ввели в отдельных субъектах. Позвонить своим близким и пообщаться, что называется, с глазу на глаз, Ефремов сможет, как только у него закончится карантин в колонии.

Не исключено, что в первую очередь актер позвонит своей жене Софье Кругликовой и детям, свидания с которыми временно запрещены из-за короновируса. Как выяснил «МК», эта услуга в колонии является платной и позволить ее могут далеко не все - одна минута общения стоит довольно дорого - 7 рублей.

Как рассказали источники во ФСИН, общение с защитниками для заключенных по времени не ограничено и поэтому порой может длиться часами. В итоге, скажем, за двухчасовой разговор может набежать круглая сумма в 840 рублей. Кстати, звонить своим близкими заключенные могут неограниченное количество раз, так как звонки не являются заменой свиданиям. Еще одна помеха общению, кроме высоких цен - длинные очереди, которые могут образовываться из-за желающих увидеть в видеотерминале своих родных.

Михаила Ефремова не только хорошо приняли в колонии, но не забывают и на воле. Так, администрация пожаловалась, что Ефремову шлют очень много посылок и писем от поклонников. Бандеролей приходит так много, что в итоге часть приходится возвращать, а некоторые даже утилизировать.

Впрочем, по данным источника «МК», актер абсолютно ни в чем не нуждается и всем доволен. А на днях заключенный даже признался, что на новом месте обеды и ужины вкуснее, чем в СИЗО «Водник».

Что же касается одежды, то в колонии Ефремову выдали довольно приличную и, самое главное, теплую униформу — темно-синего цвета бушлат и шапку-ушанку из «чебурашки».

Однако теплая зимняя одежда заключенному вряд ли будет нужна постоянно — работать актер, по всей видимости будет не на улице, а в помещении. Предположительно Ефремов, как и футболисты Александр Кокорина и Павел Мамаев, будет заниматься пошивом спецодежды или изготовлением замков в цеху. Все разговоры про театр, к сожалению, пока преждевременны. Сейчас знаменитый заключенный не думает о своей основной профессии и хочет привыкнуть и освоиться на новом месте.