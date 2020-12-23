БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
12:31 23.12.2020
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БердскУгрожал маме кочергой и украл 9 000 рублей сынок в Бердске
12:42 23-12-2020
БердскСпецвыпуск "Новый мэр на пять лет будет в Бердске с 25 декабря" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря 2020
12:38 23-12-2020
Бердск300 вопросов россиян, не заданных президенту Путину на большой пресс-конференции 17 декабря 2020
12:32 23-12-2020
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
12:31 23-12-2020
Выпала из окна светская львица Ирина Шафирова в Москве
12:30 23-12-2020
Оштрафовали на 15 000 рублей за несданный тест на коронавирус прибывшую из Турции туристку
12:30 23-12-2020
ВПЧ: Когда папилломы опасны и вызывают ли они онкологию?
12:20 23-12-2020