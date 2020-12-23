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Машиностроительный завод АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» приглашает на работу

09:23 23.12.2020
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В связи с тем, что компания не стоит на месте и развивается, она ищет талантливых и способных сотрудников, т.к. успех компании во многом зависит от кадров! Специалистам из других регионов предоставляется комфортное жилье, также есть возможность переезда вместе с семьей.

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Машиностроительный завод АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» - лидер в производстве упаковочного оборудования, приглашает на работу специалистов – профессионалов в своей области.

Сохраняя головной офис и производство в Санкт-Петербурге, компания имеет собственные представительства и сервисные центры в большинстве крупных городов России.

В связи с тем, что компания не стоит на месте и развивается, она ищет талантливых и способных сотрудников, т.к. успех компании во многом зависит от кадров! Специалистам из других регионов предоставляется комфортное жилье, также есть возможность переезда вместе с семьей.

Сотрудники имеют возможность постоянно развивать свои профессиональные навыки и расти по карьерной лестнице. Есть ДМС, корпоративные скидки на посещение одного из крупнейших в г. Санкт-Петербург фитнес-клуба с бассейном, а также возможность бесплатно изучать английский язык.

Контактная информация: Машиностроительный завод ТАУРАС-ФЕНИКС

Менеджер по побору персонала Гребенькова Екатерина

ekaterina.grebenkova@taurasfenix.com

Тел.: +7 (383) 209-19-40 (доб. 716), 8913-205-0381

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вакансии ТАУРАС-ФЕНИКС требуются
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 22 декабря 2020 12:27
Платят там по масштабам Питера копейки, и там полно соседних областей до которых не 7 тысяч километров ехать двое суток из Новосибирска, а час на машине, откуда бы давно люди все эти вакансии забили, если бы там честно платили , но там дикая текучка и уже больше трёх лет по моим личным расчётам, им вечно все работяги требуются! Лох не мамонт не вымрет!
Stas2020, 22 декабря 2020 17:02
А у меня знакомый уехал туда Наладчиком, очень доволен! меня тоже приглашали , но у жены здесь была должность хорошая , поэтому в свое время не уехали. Платят там хорошо и все своевременно. Это факт!

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