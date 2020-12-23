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Как не поссориться с родными бабушками и дедушками за праздничным столом из-за разных взглядов на воспитание детей

04:00 23.12.2020 Фото: pxhere.com
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Бабушки и дедушки очень любят давать советы, как воспитывать детей. Они знают, почему младенец плачет, почему ребенок вас не слушает, почему подросток начал позже возвращаться домой.

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По статистике, во время праздников люди действительно ссорятся чаще

Если вы не любите праздники, возможно, подсознательно помните конфликты, которые постоянно возникали за столом.

По статистике, во время праздников люди действительно ссорятся чаще, а уж если за столом собралась большая компания, кто-нибудь непременно кого-то заденет. Но есть несколько простых способов избежать конфликтной ситуации.

Правильно реагируем на неудобные вопросы

Если у вас взрослые дети, то достанется им (когда замуж? Нашел девушку? Друзья хоть есть?), а если ваше семейное положение не устраивает родителей, например, вы с партнером еще не оформили официальный брак или находитесь в разводе, то готовьтесь сами (когда в загс? Долго еще будете жить в этой квартирке? Может быть, пора найти себе кого-то?) Суть в том, что вопросы родители могут задавать очень личные, нетактичные и прямо при всех, как на них реагировать?

Скажите, что не хотите обсуждать эту тему здесь и сейчас, а затем предложите новую.

С детьми желательно поговорить до праздника, объяснить, что они не обязаны раскрывать бабушке с дедушкой вещи, которые их смущают.

Не трогаем тему воспитания

Бабушки и дедушки очень любят давать советы, как воспитывать детей. Они знают, почему младенец плачет, почему ребенок вас не слушает, почему подросток начал позже возвращаться домой. Родители могут начать обсуждать ребенка даже при нем самом. Конечно, подобные темы не добавляют праздничного настроения. Если откажитесь об этом говорить, наверняка заденете близких. Попробуйте корректно попросить оставить эту тему для другого дня, не для праздника.

Даем право на свое мнение

У детей и родителей могут по многим вопросам не совпадать мнения. Допустим, вы веган, а мама считает это какой-то модной дичью. Не стоит спорить и доказывать это за столом. Во-первых, дискуссии неминуемо ведут к скандалу, во-вторых, пожалейте родных, которым придется встать на чью-то сторону.

А правых и ошибающихся в таких спорах нет.

Источник: kolobok.ua

воспитание как избежать конфликтной ситуации праздники родственники советы ссоры
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