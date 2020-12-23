"Зачем размалевывать ребенка": Лиза Галкина с макияжем для взрослых вызвала гнев фанатов

«Прекрасная девочка. Бог одарил ее красотой и талантами... не забирайте у неё детство делая из неё «деваху» она милая чистая даже без макияжа...», - написали поклонники семейства.

В Сети показали новое фото Лизы Галкиной с макияжем

В Сети показали новое фото Лизы Галкиной с макияжем, но к этому не все положительно отнеслись.

На одном из фан-аккаунтов в Instagram пользователи Сети разместили фото Лизы Галкиной, дочери Аллы Пугачевой, которая была с макияжем. У нее были покрашены глаза и губы. Однако не все отнеслись к такому образу положительно, так как девочка еще чересчур маленькая для макияжа.

Фолловеры Лизы Галкиной писали комментарии: «Не узнала Лизу, зачем размалевывать ребенка, это ее портит, хороша от природы», «Лиза очень красивая девочка, но без этого ужасного раскраса, извините, конечно», «Вот почему когда у детей нет зубов - это естественно? А когда у взрослых - это позор?», «Прекрасная девочка. Бог одарил ее красотой и талантами... не забирайте у неё детство делая из неё «деваху» она милая чистая даже без макияжа...». Вот как выглядела Лиза:

Кристина Орбакайте, старшая дочь Аллы Пугачевой, опубликовала в своем профиле в Instagram фото, на котором позировала в блестящем халате. Она была уже с дневным макияжем.

Очевидно, что ее образ был продуманным. Певица сообщила в своем профиле следующее: «Ура! Мы сняли клип на песню «Новый Год, Come on!» Скоро релиз песни и клипа! Зажжем». Вот как выглядела Кристина Орбакайте в своем образе:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Ей поклонники начали оставлять свои комментарии: «Come on! Очень ждём и песню и Новый Год!», «Ура! Очень ждем! С наступающим!», «Кристиночка, скучаю, люблю и жду твою песню», «Красавица Кристина и банальная кухня, прям диссонанс получился какой то», «Такая вы классная девочка!», «Кристиночка, какая ты хорошая, воспитанная у мамы дочь».

Источник: clutch.ua