23.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

"Зачем размалевывать ребенка": Лиза Галкина с макияжем для взрослых вызвала гнев фанатов

10:50 23.12.2020 Фото: instagram.com/p/CI_XR7-LYW6
1

«Прекрасная девочка. Бог одарил ее красотой и талантами... не забирайте у неё детство делая из неё «деваху» она милая чистая даже без макияжа...», - написали поклонники семейства.

% name% title
В Сети показали новое фото Лизы Галкиной с макияжем

В Сети показали новое фото Лизы Галкиной с макияжем, но к этому не все положительно отнеслись.

На одном из фан-аккаунтов в Instagram пользователи Сети разместили фото Лизы Галкиной, дочери Аллы Пугачевой, которая была с макияжем. У нее были покрашены глаза и губы. Однако не все отнеслись к такому образу положительно, так как девочка еще чересчур маленькая для макияжа.

Фолловеры Лизы Галкиной писали комментарии: «Не узнала Лизу, зачем размалевывать ребенка, это ее портит, хороша от природы», «Лиза очень красивая девочка, но без этого ужасного раскраса, извините, конечно», «Вот почему когда у детей нет зубов - это естественно? А когда у взрослых - это позор?», «Прекрасная девочка. Бог одарил ее красотой и талантами... не забирайте у неё детство делая из неё «деваху» она милая чистая даже без макияжа...». Вот как выглядела Лиза:

Кристина Орбакайте, старшая дочь Аллы Пугачевой, опубликовала в своем профиле в Instagram фото, на котором позировала в блестящем халате. Она была уже с дневным макияжем.

Очевидно, что ее образ был продуманным. Певица сообщила в своем профиле следующее: «Ура! Мы сняли клип на песню «Новый Год, Come on!» Скоро релиз песни и клипа! Зажжем». Вот как выглядела Кристина Орбакайте в своем образе:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Ей поклонники начали оставлять свои комментарии: «Come on! Очень ждём и песню и Новый Год!», «Ура! Очень ждем! С наступающим!», «Кристиночка, скучаю, люблю и жду твою песню», «Красавица Кристина и банальная кухня, прям диссонанс получился какой то», «Такая вы классная девочка!», «Кристиночка, какая ты хорошая, воспитанная у мамы дочь».

Источник: clutch.ua

дочь певицы звездные дети комментарии макияж Кристина Орбакайте Лиза Галкина Алла Пугачева Instagram
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно красить малышек?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМогут ли списать выплату в 5 000 рублей на детей до 8 лет банки и судебные приставы, ответили в ПФР Бердска
11:01 23-12-2020
Могут ли списать выплату в 5 000 рублей на детей до 8 лет банки и судебные приставы, ответили в ПФР Бердска
Купить сигареты станет дороже: Госдума одобрила единую минимальную цену на сигареты
11:00 23-12-2020
Купить сигареты станет дороже: Госдума одобрила единую минимальную цену на сигареты
"Зачем размалевывать ребенка": Лиза Галкина с макияжем для взрослых вызвала гнев фанатов
10:50 23-12-2020
«Ростелеком» поможет болельщикам хоккейной «Сибири» общаться выгоднее
10:50 23-12-2020
«Ростелеком» поможет болельщикам хоккейной «Сибири» общаться выгоднее
Начал работать весовой контроль грузовых машин в Новосибирской области
10:45 23-12-2020
Начал работать весовой контроль грузовых машин в Новосибирской области
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
10:39 23-12-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскПерестанет действовать ЕНВД в Бердске с 1 января 2021. Что делать предпринимателям, рассказала Перемитина
10:33 23-12-2020
Перестанет действовать ЕНВД в Бердске с 1 января 2021. Что делать предпринимателям, рассказала Перемитина
Третья волна коронавируса: Когда ждать напасть, предупредил Главврач больницы в Коммунарке Проценко
10:30 23-12-2020
Третья волна коронавируса: Когда ждать напасть, предупредил Главврач больницы в Коммунарке Проценко
БердскЧисло новых зараженных коронавирусом за сутки на 23 декабря раскрыто в Бердске 1
10:20 23-12-2020
Число новых зараженных коронавирусом за сутки на 23 декабря раскрыто в Бердске
В какие дни будет болеть голова? Прогноз магнитных бурь на конец декабря 2020 года
10:20 23-12-2020
В какие дни будет болеть голова? Прогноз магнитных бурь на конец декабря 2020 года