Обязаны ли в коммерческих организациях поднимать ежегодно зарплату. Что будет в 2021 году?

Трудовой законодательство РФ обязывает всех работодателей с начала 2021 года повысить оплату труда работникам минимум на процент инфляции. Значение МРОТ не принимается в расчет. Индексация проводится независимо от повышения минимальной оплаты труда. За основу берется данные Росстата об уровне роста потребительских цен в стране.Финансовые трудности компании при этом не должны влиять на выполнение обязательств перед работниками. Если зарплата будет увеличена на меньший процент, это выявит очередная проверка трудового инспектора.Индексацию будут проводить субъекты хозяйственной деятельности всех форм собственности – государственные, коммерческие, индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники.

Если в конце следующего года обнаружится отсутствие индексации заработков работников, то надзорные органы обяжут произвести полный перерасчет как зарплаты, так и недоплаченных налогов.

Проведение индексации прописывается в отдельном приказе по предприятию, а также заносится в коллективный договор, если он есть.

Когда нужно провести индексацию

Сроки утверждаются коллективным договором. Чаще всего это начало февраля текущего года. К этому времени уже опубликованы данные Росстата о проценте инфляции за предыдущий год. Повышение объявляется на год. Платежи продолжаются в установленном размере до следующего года, когда будет определен новый процент инфляции.

На 2021 год пока точная цифра не известна. Предположительно будет 3,9 – 4,2%. Это станет минимальным повышением. Индексируются не все выплаты, поэтому специалисту предприятия следует проконсультироваться в налоговой инспекции по своим видам деятельности и выплатам.

Отказ от повышения зарплаты приведет к таким последствиям:

должностные лица получат предупреждение или будут оштрафованы на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. руб.;

ИП заплатят штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб.;

юридические лица будут оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Выплата премиальных не влияет на политику предприятия в отношении индексации, так как индексация – обязательное предписание, а премия – добровольная инициатива работодателя.

Источник: www.1rre.ru