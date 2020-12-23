Обязаны ли в коммерческих организациях поднимать ежегодно зарплату. Что будет в 2021 году?

Все работодатели коммерческих фирм обязаны в 2021 году произвести индексацию заработной платы своих сотрудников на уровень инфляции в стране. Неисполнение постановления об индексации приведет к административным наказаниям в виде штрафов.
Как правильно проиндексировать заработную плату
Если в конце следующего года обнаружится отсутствие индексации заработков работников, то надзорные органы обяжут произвести полный перерасчет как зарплаты, так и недоплаченных налогов.
Проведение индексации прописывается в отдельном приказе по предприятию, а также заносится в коллективный договор, если он есть.
Когда нужно провести индексацию
Сроки утверждаются коллективным договором. Чаще всего это начало февраля текущего года. К этому времени уже опубликованы данные Росстата о проценте инфляции за предыдущий год. Повышение объявляется на год. Платежи продолжаются в установленном размере до следующего года, когда будет определен новый процент инфляции.
На 2021 год пока точная цифра не известна. Предположительно будет 3,9 – 4,2%. Это станет минимальным повышением. Индексируются не все выплаты, поэтому специалисту предприятия следует проконсультироваться в налоговой инспекции по своим видам деятельности и выплатам.
Отказ от повышения зарплаты приведет к таким последствиям:
- должностные лица получат предупреждение или будут оштрафованы на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. руб.;
- ИП заплатят штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб.;
- юридические лица будут оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Выплата премиальных не влияет на политику предприятия в отношении индексации, так как индексация – обязательное предписание, а премия – добровольная инициатива работодателя.
Источник: www.1rre.ru