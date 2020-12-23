Цифра в школе: как современные технологии помогают хорошо учиться детям

Новые технологии добавляют элемент игры и азарта, который современной школе просто необходим.

В России стартовал эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды (ЦОС). Он продлится до конца 2022 года. Что получат школы в первую очередь? Интерактивные доски, компьютеры и другое продвинутое оборудование, WI-FI, скоростной интернет, разные полезные сервисы, электронные дневники и журналы, возможность подключиться к урокам по видеосвязи. И пожалуй, самое важное - бесплатный образовательный контент по всем предметам: не только параграфы и видеоролики, но и интерактивные задачи с возможностью автоматической проверки. Все это будет использоваться на очных уроках. А в некоторых регионах и школах уже используется.

Например, в школе N116 в челябинском поселке Чурилово в кабинете естествознания с экрана светит "второе Солнце" - шестиклассники изучают строение светила и располагают планеты вокруг него. В кабинете информатики - свой 3D-принтер: физические процессы дети познают с помощью лего-моделей и переносных лабораторий с датчиками уровня шума, освещенности, cилы, напряжения и давления. В кабинете технологии установлены мини-станки с числовым программным управлением. Все это оборудование поставлено в рамках нацпроекта "Образование".