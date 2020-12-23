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Цифра в школе: как современные технологии помогают хорошо учиться детям

08:15 23.12.2020 Фото: РИА
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Новые технологии добавляют элемент игры и азарта, который современной школе просто необходим.

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Новые технологии добавляют элемент игры и азарта, который современной школе просто необходим.
В России стартовал эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды (ЦОС). Он продлится до конца 2022 года. Что получат школы в первую очередь? Интерактивные доски, компьютеры и другое продвинутое оборудование, WI-FI, скоростной интернет, разные полезные сервисы, электронные дневники и журналы, возможность подключиться к урокам по видеосвязи. И пожалуй, самое важное - бесплатный образовательный контент по всем предметам: не только параграфы и видеоролики, но и интерактивные задачи с возможностью автоматической проверки. Все это будет использоваться на очных уроках. А в некоторых регионах и школах уже используется.
Например, в школе N116 в челябинском поселке Чурилово в кабинете естествознания с экрана светит "второе Солнце" - шестиклассники изучают строение светила и располагают планеты вокруг него. В кабинете информатики - свой 3D-принтер: физические процессы дети познают с помощью лего-моделей и переносных лабораторий с датчиками уровня шума, освещенности, cилы, напряжения и давления. В кабинете технологии установлены мини-станки с числовым программным управлением. Все это оборудование поставлено в рамках нацпроекта "Образование".

- Это раньше у нас была обычная поселковая школа, - рассказывает директор 116-й Татьяна Трапезникова. - Теперь дети занимаются в трех разных корпусах, появилась необходимость автоматизировать и объединить учебный процесс. Так что ЦОС для нас - не просто скоростной интернет. Это действительно среда, в которой мы на разных электронных платформах работаем вместе с детьми. Для учителей - незаменимый помощник. А для ребят добавляется элемент игры и азарта, который современной школе просто необходим.

...В первом классе идет урок математики: малыши напряженно подсчитывают яблоки в коробках на интерактивной доске. "А ну-ка сколько яблок не хватает в этой коробке? Откуда их можно в нее перенести?" - спрашивает учитель, и к доске тут же просятся десяток добровольцев. Еще бы: картинки можно перемещать с помощью специальной указки - заменителя компьютерной мыши. Автомат сам подает сигнал, если ребенок делает что-то не так. А если справился правильно, тут же реакция: "Великолепно!" Не урок, а прямо-таки увлекательное шоу. Школа использует новое оборудование на полную катушку, обращаясь к разным платформам и сервисам.

Источник: РГ

новые технологии образование цифра школа
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