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23 декабря - День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского: История великого человека православного мира

09:50 23.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Особенно большое внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению ими устава и церковных традиций.

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Святитель Иоасаф (при крещении Иоаким) родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, в 1705 году, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы
Сюжет: Православные обряды
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23 декабря - День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского: История великого человека православного мираГлавные запреты в День великомученика Мины Красноречивого 23 декабря 2020 года: Лучше не давать взаймы и не открывать кредитные линииЕщё 555 новостей

Святитель Иоасаф (при крещении Иоаким) родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, в 1705 году, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Он происходил из древнего благочестивого малороссийского рода Горленковых.

В 1712 году отец отдал семилетнего Иоакима в Киевскую духовную академию. В стенах академии он ощутил влечение к монашеской жизни. В течение семи лет испытывал себя будущий святитель и, наконец, открылся родителям. Долго мать с отцом упрашивали сына-первенца не принимать монашеский постриг. Но в 1725 году он тайно от них принял рясофор с именем Илларион в Киевском Межигорском монастыре, а в 1727 году был пострижен в мантию с именем Иоасаф в Киево-Братском монастыре. Это событие совпало с завершением обучения в духовной академии. Через год инок Иоасаф был хиротонисан архиепископом Варлаамом (Вонатовичем) в сан иеродиакона. Его оставили преподавателем в Киевской духовной академии.

После смерти преосвященнейшего Варлаама Киевской кафедрой стал управлять архиепископ Рафаил (Заборовский). Архиепископ Рафаил обратил внимание на выдающиеся способности молодого подвижника и привлек его для более широкого служения Церкви. В ноябре 1734 года архиепископ Рафаил посвятил иеродиакона Иоасафа в сан иеромонаха и перевел из училищного Братского монастыря в Киево-Софийский архиерейский дом. Одновременно он был назначен членом Киевской духовной консистории.

Исполняя должность экзаменатора, Иоасаф приложил много усилий к исправлению нравственных недостатков приходского духовенства. Консисторская должность святителя была прекрасной школой для его организаторских способностей. В это время он хорошо изучил нужды священнослужителей, достоинства и недостатки епархии. Здесь ясно определилась всесторонность деловых качеств Иоасафа, сочетающаяся с большими внутренними подвигами. Он быстро восходил по лестнице духовного совершенства, о чем свидетельствует сохранившееся его произведение «Брань седми честных добродетелей с седми грехами смертными».

В июне 1737 года иеромонах Иоасаф был назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением в сан игумена. В монастыре игумен все силы полагал на благоустройство обители, в прошлом бывшей оплотом православия в борьбе с унией. В монастыре находились мощи святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, который несколько раз являлся игумену Иоасафу, свидетельствуя о своем покровительстве.

В 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена Иоасафа в сан архимандрита. В конце того же года он был вызван в Москву и распоряжением Святейшего Синода назначен наместником Свято-Троицкой Лавры. В обители преподобного Сергия он также самоотверженно исполнял послушания Церкви (в те годы требовалось много сил для восстановления монастыря после пожара).

В 1748 году в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге архимандрит Иоасаф был хиротонисан во епископа Белгородского. Вступив на архиерейскую кафедру, святитель Иоасаф строго следил за благочестием и состоянием храмов, за правильностью совершения богослужения и, особенно, за нравственностью паствы.

Особенно большое внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению ими устава и церковных традиций. Как и прежде, святитель Иоасаф все силы отдавал архипастырскому служению, не щадя своего здоровья. Почил святитель в 1754 году. Прославление святителя в лике святых состоялось в 1911 году.

Источник: calend.ru

23 декабря 2020 День памяти святителя Иоасафа епископа Белгородского история праздник
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